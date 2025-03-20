Песков: протесты не станут поводом для телефонного разговора Путина и Эрдогана
Протесты, которые проходят в Турции, не станут поводом для телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран, поскольку не хочет, чтобы в будущем кто-либо «говорил нам как жить».
В ходе брифинга Песков также сообщил, что приглашение Путина в Турцию еще действует, но сроки визита не согласованы. Вместе с этим он рассказал, что на этой неделе у президента РФ нет запланированных контактов с Эрдоганом на высшем уровне.
19 марта турецкие власти задержали главного политического оппонента действующего президента – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Республиканской народной партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Его обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – Рабочей партии Курдистана.
После задержания Имамоглу в Стамбуле прошли протесты. Акции проводят студенты возле Стамбульского университета, а также работники муниципалитета Шишли. Протестующие скандировали лозунги и требовали освобождения мэра.