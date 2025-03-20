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Песков: протесты не станут поводом для телефонного разговора Путина и Эрдогана

Ведомости

Протесты, которые проходят в Турции, не станут поводом для телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран, поскольку не хочет, чтобы в будущем кто-либо «говорил нам как жить».

В ходе брифинга Песков также сообщил, что приглашение Путина в Турцию еще действует, но сроки визита не согласованы. Вместе с этим он рассказал, что на этой неделе у президента РФ нет запланированных контактов с Эрдоганом на высшем уровне.

19 марта турецкие власти задержали главного политического оппонента действующего президента – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Республиканской народной партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Его обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – Рабочей партии Курдистана.

После задержания Имамоглу в Стамбуле прошли протесты. Акции проводят студенты возле Стамбульского университета, а также работники муниципалитета Шишли. Протестующие скандировали лозунги и требовали освобождения мэра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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