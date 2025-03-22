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Трамп отозвал доступ к секретным документам у Джо Байдена и Камалы Харрис

Ведомости

Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретным документам у бывшего американского лидера Джо Байдена, членов его семьи, а также политиков Камалы Харрис и Хилари Клинтон, сообщается на сайте Белого дома.

Доступ Байдена и ряда других лиц к секретной информации «больше не отвечает национальным интересам», говорится в заявлении. Из меморандума также следует, что Белый дом отозвал доступ у бывшего советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, экс-госсекретаря США Энтони Блинкена, бывшего федерального прокурора Эндрю Вайсмана, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Харрис и ряда других.

«Поэтому настоящим я поручаю всем руководителям исполнительных департаментов и агентств предпринять все необходимые дополнительные действия в соответствии с действующим законодательством для отмены любых действующих допусков к секретной информации, имеющихся у вышеупомянутых лиц, и немедленно отменить их доступ к секретной информации», – говорится в заявление.

Трамп также поручил руководителям исполнительных департаментов и агентств лишить этих лиц права доступа к охраняемым объектам правительства США без сопровождения. Байден и бывшие члены его команды также не будут получать секретные брифинги, им заблокируют доступ к секретной информации, «имеющейся у любого члена разведывательного сообщества в силу предыдущего пребывания указанных лиц в конгрессе».

Бывшие президенты США традиционно получали брифинги по разведданным, чтобы они могли консультировать действующих президентов по вопросам национальной безопасности и внешней политики, напоминает Reuters. По информации агентства, в 2021 г. Байден также отозвал допуск к секретной информации у Трампа, который на тот момент был бывшим президентом. Решение новой администрации, вероятно, не повлечет за собой немедленных последствий, но этот шаг Белого дома стал еще одним признаком «растущего политического раскола» в Вашингтоне, поскольку Трамп стремится отомстить своим предполагаемым врагам, отмечает Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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