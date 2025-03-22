Трамп отозвал доступ к секретным документам у Джо Байдена и Камалы Харрис
Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретным документам у бывшего американского лидера Джо Байдена, членов его семьи, а также политиков Камалы Харрис и Хилари Клинтон, сообщается на сайте Белого дома.
Доступ Байдена и ряда других лиц к секретной информации «больше не отвечает национальным интересам», говорится в заявлении. Из меморандума также следует, что Белый дом отозвал доступ у бывшего советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, экс-госсекретаря США Энтони Блинкена, бывшего федерального прокурора Эндрю Вайсмана, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Харрис и ряда других.
«Поэтому настоящим я поручаю всем руководителям исполнительных департаментов и агентств предпринять все необходимые дополнительные действия в соответствии с действующим законодательством для отмены любых действующих допусков к секретной информации, имеющихся у вышеупомянутых лиц, и немедленно отменить их доступ к секретной информации», – говорится в заявление.
Трамп также поручил руководителям исполнительных департаментов и агентств лишить этих лиц права доступа к охраняемым объектам правительства США без сопровождения. Байден и бывшие члены его команды также не будут получать секретные брифинги, им заблокируют доступ к секретной информации, «имеющейся у любого члена разведывательного сообщества в силу предыдущего пребывания указанных лиц в конгрессе».
Бывшие президенты США традиционно получали брифинги по разведданным, чтобы они могли консультировать действующих президентов по вопросам национальной безопасности и внешней политики, напоминает Reuters. По информации агентства, в 2021 г. Байден также отозвал допуск к секретной информации у Трампа, который на тот момент был бывшим президентом. Решение новой администрации, вероятно, не повлечет за собой немедленных последствий, но этот шаг Белого дома стал еще одним признаком «растущего политического раскола» в Вашингтоне, поскольку Трамп стремится отомстить своим предполагаемым врагам, отмечает Reuters.