Трамп отозвал доступ к секретным документам у Джо Байдена и Камалы Харрис

Бывшие президенты США традиционно получали брифинги по разведданным, чтобы они могли консультировать действующих президентов по вопросам национальной безопасности и внешней политики, напоминает Reuters. По информации агентства, в 2021 г. Байден также отозвал допуск к секретной информации у Трампа, который на тот момент был бывшим президентом. Решение новой администрации, вероятно, не повлечет за собой немедленных последствий, но этот шаг Белого дома стал еще одним признаком «растущего политического раскола» в Вашингтоне, поскольку Трамп стремится отомстить своим предполагаемым врагам, отмечает Reuters.