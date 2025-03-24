ТАСС: встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде запланирована на 10:00 мск

22 марта Карасин сообщал телеканалу «Звезда», что российская делегация на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии рассчитывает продвинуться вперед и решить хотя бы один вопрос. 23 марта Bloomberg писал, что Вашингтон надеется добиться прекращения огня между Россией и Украиной в течение нескольких недель. Отмечалось, что Белый дом хочет заключить соглашение о перемирии к Пасхе, 20 апреля.