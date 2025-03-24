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ТАСС: встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде запланирована на 10:00 мск

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Начало переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде запланировано на 10:00, сообщает ТАСС со ссылкой источник.

Представители двух держав встретятся в гостинице The Ritz-Carlton. Российскую делегацию будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным агентства, предполагается, что в состав делегации США войдут директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Вечером 23 марта по приезде делегации РФ были окончены переговоры между США и Украиной. Ход встречи украинская сторона отказалась комментировать, лишь сообщив, что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде.

22 марта Карасин сообщал телеканалу «Звезда», что российская делегация на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии рассчитывает продвинуться вперед и решить хотя бы один вопрос. 23 марта Bloomberg писал, что Вашингтон надеется добиться прекращения огня между Россией и Украиной в течение нескольких недель. Отмечалось, что Белый дом хочет заключить соглашение о перемирии к Пасхе, 20 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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