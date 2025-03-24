ТАСС: встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде запланирована на 10:00 мск
Начало переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде запланировано на 10:00, сообщает ТАСС со ссылкой источник.
Представители двух держав встретятся в гостинице The Ritz-Carlton. Российскую делегацию будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным агентства, предполагается, что в состав делегации США войдут директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
Вечером 23 марта по приезде делегации РФ были окончены переговоры между США и Украиной. Ход встречи украинская сторона отказалась комментировать, лишь сообщив, что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде.
22 марта Карасин сообщал телеканалу «Звезда», что российская делегация на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии рассчитывает продвинуться вперед и решить хотя бы один вопрос. 23 марта Bloomberg писал, что Вашингтон надеется добиться прекращения огня между Россией и Украиной в течение нескольких недель. Отмечалось, что Белый дом хочет заключить соглашение о перемирии к Пасхе, 20 апреля.