Карасин: делегация РФ на переговорах с США намерена решить «хотя бы один вопрос»
Российская делегация на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии рассчитывает продвинуться вперед и решить хотя бы один вопрос, сообщил телеканалу «Звезда» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Он сообщил, что на повестке дня есть «один вопрос», который стороны будут обсуждать в Эр-Рияде. О чем идет речь, Карасин не уточнил.
«По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», – сказал он, добавив, что настрой у российских переговорщиков «боевой и конструктивный».
Делегаты отправятся в Саудовскую Аравию 23 марта, а вернутся на следующей неделе, 25 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Ведомостям» 20 марта, что на переговорах Москвы и Вашингтона не будет представителей МИД России. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россию на встрече будут представлять Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Имена участников делегации США госдеп не называл.
Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. В то же время американская сторона проведет переговоры с Украиной, ожидается, что Москва и Киев не будут контактировать во время этих встреч. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров, а Киев предоставит США список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие.