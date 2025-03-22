Карасин: делегация РФ на переговорах с США намерена решить «хотя бы один вопрос»

Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. В то же время американская сторона проведет переговоры с Украиной, ожидается, что Москва и Киев не будут контактировать во время этих встреч. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров, а Киев предоставит США список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие.