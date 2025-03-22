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Карасин: делегация РФ на переговорах с США намерена решить «хотя бы один вопрос»

Ведомости

Российская делегация на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии рассчитывает продвинуться вперед и решить хотя бы один вопрос, сообщил телеканалу «Звезда» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он сообщил, что на повестке дня есть «один вопрос», который стороны будут обсуждать в Эр-Рияде. О чем идет речь, Карасин не уточнил.

«По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», – сказал он, добавив, что настрой у российских переговорщиков «боевой и конструктивный».

Делегаты отправятся в Саудовскую Аравию 23 марта, а вернутся на следующей неделе, 25 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Ведомостям» 20 марта, что на переговорах Москвы и Вашингтона не будет представителей МИД России.  Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россию на встрече будут представлять Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Имена участников делегации США госдеп не называл.

Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. В то же время американская сторона проведет переговоры с Украиной, ожидается, что Москва и Киев не будут контактировать во время этих встреч. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров, а Киев предоставит США список своих объектов инфраструктуры, на которые она предлагает распространить перемирие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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