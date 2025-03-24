ВМС НАТО начали учения Dynamic Mariner в западной части Средиземного моря

Морское командование НАТО подчеркивает, что в рамках учений Dynamic Mariner особое внимание уделяется подготовке ВМС Испании к тому, чтобы в июле 2025 г. стать частью сил быстрого реагирования НАТО (ARF/M). Кроме того, впервые турецкая десантно-оперативная группа будет выполнять роль командующего десантно-оперативной группой ARF (CATF) и командующего десантными силами (CLF).