ВМС НАТО начали учения Dynamic Mariner в западной части Средиземного моря
Военно-морские силы (ВМС) стран – участниц НАТО начали учения Dynamic Mariner (Flotex 25) в западной части Средиземного моря и Атлантического океана, включая территориальные воды Испании. Учения будут продолжаться до 4 апреля 2025 г., сообщается на сайте морского командования альянса.
Учения проходят под руководством ВМС Испании. В военной подготовке принимают участие 30 надводных кораблей, две подводные лодки, авиация (морские патрульные самолеты и вертолеты), 1500 морских пехотинцев и военнослужащих из 6 стран НАТО: Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании и Турции.
Морское командование НАТО подчеркивает, что в рамках учений Dynamic Mariner особое внимание уделяется подготовке ВМС Испании к тому, чтобы в июле 2025 г. стать частью сил быстрого реагирования НАТО (ARF/M). Кроме того, впервые турецкая десантно-оперативная группа будет выполнять роль командующего десантно-оперативной группой ARF (CATF) и командующего десантными силами (CLF).
16 января верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что стратегическое командование военного альянса по операциям (АСО) намерено провести около 100 учений в 2025 г.