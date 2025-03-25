Reuters узнал о попытке «секретной китайской сети» нанять бывших госслужащих США

Reuters при этом не удалось установить, связаны ли компании с китайским правительством и были ли наняты какие-либо бывшие федеральные служащие. Как пояснили опрошенные Reuters аналитики, бывшим госслужащим США после того, как их принимают в предполагаемую сеть, предлагают делиться конфиденциальной информацией о деятельности правительства США или «рекомендовать людей, которые могут стать объектом сознательного или невольного соучастия».