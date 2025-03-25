Reuters узнал о попытке «секретной китайской сети» нанять бывших госслужащих США
Сеть компаний, управляемых «секретной китайской технологической фирмой», пытается нанять уволенных государственных служащих США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на старшего аналитика по новым угрозам аналитического центра Foundation for Defense of Democracies Макса Лессера.
Агентство и эксперт обнаружили на бирже вакансий четыре консалтинговые и рекрутинговые компании, которые в некоторых случаях имели общие веб-сайты, размещались на одном сервере или имели другие цифровые связи.
Среди них – компания интернет-услуг Smiao Intelligence с фейковыми адресами, телефонами, электронными почтами и др. При попытке агентства связаться с компанией все ее объявления были удалены из соцсети LinkedIn.
Reuters при этом не удалось установить, связаны ли компании с китайским правительством и были ли наняты какие-либо бывшие федеральные служащие. Как пояснили опрошенные Reuters аналитики, бывшим госслужащим США после того, как их принимают в предполагаемую сеть, предлагают делиться конфиденциальной информацией о деятельности правительства США или «рекомендовать людей, которые могут стать объектом сознательного или невольного соучастия».
Массовые увольнения госслужащих США начались после прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Увольнения происходят в связи с действиями департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардера Илона Маска. 22 февраля управление кадрами США (OPM) разослало федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск предупредил в соцсети X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению.
Кроме того, 6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков.