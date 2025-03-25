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Пашинян и Рубио обсудили мирный договор Армении и Азербайджана

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, передает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу армянского правительства. В ходе беседы стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами, а также продвижение мирного процесса между Ереваном и Баку.

Пашинян проинформировал Рубио о ходе переговоров с Азербайджаном и отметил, что текст проекта мирного договора уже согласован и готов к подписанию.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и договорились продолжить двусторонние контакты на высоком уровне.

13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г.

О том, что Армения и Азербайджан согласовали «большую часть» проекта мирного договора накануне заявлений МИДов двух стран, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на открытии международного Глобального форума в Баку. «Мы должны установить мир на Южном Кавказе», – сказал он 12 марта, добавив, что автором соглашения является азербайджанская сторона.

14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении, чтобы те обсудили все аспекты нормализации отношений и подписали мирный договор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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