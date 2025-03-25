Пашинян и Рубио обсудили мирный договор Армении и Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, передает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу армянского правительства. В ходе беседы стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами, а также продвижение мирного процесса между Ереваном и Баку.
Пашинян проинформировал Рубио о ходе переговоров с Азербайджаном и отметил, что текст проекта мирного договора уже согласован и готов к подписанию.
Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и договорились продолжить двусторонние контакты на высоком уровне.
13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г.
О том, что Армения и Азербайджан согласовали «большую часть» проекта мирного договора накануне заявлений МИДов двух стран, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на открытии международного Глобального форума в Баку. «Мы должны установить мир на Южном Кавказе», – сказал он 12 марта, добавив, что автором соглашения является азербайджанская сторона.
14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении, чтобы те обсудили все аспекты нормализации отношений и подписали мирный договор.