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ТАСС: новый раунд переговоров с США по Украине может состояться в апреле

Ведомости

Очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Эр-Рияде в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

При этом отмечается, что организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда, еще не обсуждались.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет. Также пока не планируется новый разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

24 марта состоялась встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде. На ней стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море, а также договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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