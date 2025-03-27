ТАСС: новый раунд переговоров с США по Украине может состояться в апреле
Очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Эр-Рияде в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
При этом отмечается, что организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда, еще не обсуждались.
Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет. Также пока не планируется новый разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
24 марта состоялась встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде. На ней стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море, а также договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.