Песков заявил об отсутствии точных дат по новым переговорам делегаций РФ и США

Россия и США регулярно проводят переговоры после вступления Трампа в должность в январе этого года. Телефонный разговор по инициативе американской стороны между Трампом и Путиным состоялся уже 12 февраля, а 18 февраля делегации РФ и США встретились в Саудовской Аравии. Там стороны договорились восстанавливать дипломатические отношения и обсуждать экономической сотрудничество.