Песков заявил об отсутствии точных дат по новым переговорам делегаций РФ и США
Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Он [диалог] будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться», – сказал он (цитата по ТАСС). Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц находятся в постоянном контакте.
Также пока не планируется новый разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Россия и США регулярно проводят переговоры после вступления Трампа в должность в январе этого года. Телефонный разговор по инициативе американской стороны между Трампом и Путиным состоялся уже 12 февраля, а 18 февраля делегации РФ и США встретились в Саудовской Аравии. Там стороны договорились восстанавливать дипломатические отношения и обсуждать экономической сотрудничество.
Следующая встреча состоялась 27 февраля в турецком Стамбуле. На ней присутствовали представители МИД РФ и госдепартамента США. 18 марта прошел новый телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам Путин отдал приказ российским военным в одностороннем порядке прекратить на 30 дней удары по украинской энергосистеме.
24 марта состоялась встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде. На ней стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море, а также договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.