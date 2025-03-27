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Песков заявил об отсутствии точных дат по новым переговорам делегаций РФ и США

Ведомости

Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он [диалог] будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться», – сказал он (цитата по ТАСС). Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц находятся в постоянном контакте.

Также пока не планируется новый разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Россия и США регулярно проводят переговоры после вступления Трампа в должность в январе этого года. Телефонный разговор по инициативе американской стороны между Трампом и Путиным состоялся уже 12 февраля, а 18 февраля делегации РФ и США встретились в Саудовской Аравии. Там стороны договорились восстанавливать дипломатические отношения и обсуждать экономической сотрудничество.

Следующая встреча состоялась 27 февраля в турецком Стамбуле. На ней присутствовали представители МИД РФ и госдепартамента США. 18 марта прошел новый телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам Путин отдал приказ российским военным в одностороннем порядке прекратить на 30 дней удары по украинской энергосистеме.

24 марта состоялась встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде. На ней стороны обсудили обеспечение безопасного судоходства в Черном море, а также договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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