Канада объявила о подготовке ответа на новые торговые пошлины США
Канада ответит на введенные США торговые пошлины так, чтобы нанести наибольший ущерб США, заявил канадский премьер-министр Марк Карни.
«Мы будем бороться с американскими пошлинами нашими собственными ответными торговыми мерами, которые окажут максимальное воздействие на США и минимальное – на Канаду. Мы не отступим. Наш ответ будет решительным», – заявил Карни на пресс-конференции.
Карни подчеркнул, что для защиты канадских рабочих и страны рассматриваются «все возможные меры».
Премьер-министр, однако, отказался раскрывать детали того, как именно Канада ответит на новые торговые пошлины США.
На вопрос о возможности введения ответного налога на экспорт нефти и газа в США, Карни ответил: «У нас есть множество вариантов. И мы будем использовать их разумно».
Карни сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа связалась с ним для организации телефонного разговора, который состоится в ближайший день или два.
Карни также заявил, что Канада должна существенно снизить свою зависимость от США, поскольку былой формат сотрудничества с Вашингтоном остался в прошлом.
«Нам придется радикально уменьшить нашу зависимость от США. Нам придется переориентировать наши торговые отношения на другие страны», – сказал он. – «Старые отношений с США, основанные на углубленной экономической интеграции и тесном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, закончились».
2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.
Позже Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем он подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
11 марта Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что он поручил повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады в США, с 25 до 50%. Решение вступит в силу с 12 марта. Трамп не исключил повышения и других сборов.