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Канада объявила о подготовке ответа на новые торговые пошлины США

Ведомости

Канада ответит на введенные США торговые пошлины так, чтобы нанести наибольший ущерб США, заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

«Мы будем бороться с американскими пошлинами нашими собственными ответными торговыми мерами, которые окажут максимальное воздействие на США и минимальное – на Канаду. Мы не отступим. Наш ответ будет решительным», – заявил Карни на пресс-конференции.

Карни подчеркнул, что для защиты канадских рабочих и страны рассматриваются «все возможные меры».

Премьер-министр, однако, отказался раскрывать детали того, как именно Канада ответит на новые торговые пошлины США.

На вопрос о возможности введения ответного налога на экспорт нефти и газа в США, Карни ответил: «У нас есть множество вариантов. И мы будем использовать их разумно».

Карни сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа связалась с ним для организации телефонного разговора, который состоится в ближайший день или два.

Карни также заявил, что Канада должна существенно снизить свою зависимость от США, поскольку былой формат сотрудничества с Вашингтоном остался в прошлом.

«Нам придется радикально уменьшить нашу зависимость от США. Нам придется переориентировать наши торговые отношения на другие страны», – сказал он. – «Старые отношений с США, основанные на углубленной экономической интеграции и тесном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, закончились».

2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.

Позже Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем он подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.

11 марта Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что он поручил повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады в США, с 25 до 50%. Решение вступит в силу с 12 марта. Трамп не исключил повышения и других сборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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