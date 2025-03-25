Торговый комиссар ЕС встретился с чиновниками США для избежания пошлин
Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, отвечающий за торговую политику, встретился с высшими торговыми должностными лицами США для предотвращения введения пошлин. Об этом пишет Reuters.
Официально о встрече в ЕС и Вашингтоне не сообщали.
Агентство отмечает, что ранее Шефчович дважды встречался с министром торговли Говардом Лютником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. При этом эти переговоры пока не изменили планов президента США Дональда Трампа по повышению импортных пошлин США.
Как писала эстонская ERR, европейская сторона может ввести ответные ограничения в два этапа. Сначала могут вступить в силу тарифы объемом около 4,5 млрд евро в начале апреля, а с 13 апреля – объемом еще на 18 млрд евро. 20 марта Шефчович сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность отсрочки ответных пошлин на американские товары.