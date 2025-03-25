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Торговый комиссар ЕС встретился с чиновниками США для избежания пошлин

Ведомости

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, отвечающий за торговую политику, встретился с высшими торговыми должностными лицами США для предотвращения введения пошлин. Об этом пишет Reuters.

Официально о встрече в ЕС и Вашингтоне не сообщали. 

Агентство отмечает, что ранее Шефчович дважды встречался с министром торговли Говардом Лютником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. При этом эти переговоры пока не изменили планов президента США Дональда Трампа по повышению импортных пошлин США.

26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. 27 февраля ЕК сообщила, что ЕС намерен «немедленно и твердо» ответить на обещанные президентом США таможенные пошлины в 25%.

Как писала эстонская ERR, европейская сторона может ввести ответные ограничения в два этапа. Сначала могут вступить в силу тарифы объемом около 4,5 млрд евро в начале апреля, а с 13 апреля – объемом еще на 18 млрд евро. 20 марта Шефчович сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность отсрочки ответных пошлин на американские товары. 

В начале марта Bloomberg писал, что американские 25%-ные тарифы могут стоить Европе 1,5% ВВП. Politico со ссылкой на источники 20 марта писало, что американские пошлины вызвали раскол в ЕС и часть европейских стран выступает против введения ответных мер во избежание торговой войны с США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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