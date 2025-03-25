Торговый комиссар ЕС встретился с чиновниками США для избежания пошлин

Как писала эстонская ERR, европейская сторона может ввести ответные ограничения в два этапа. Сначала могут вступить в силу тарифы объемом около 4,5 млрд евро в начале апреля, а с 13 апреля – объемом еще на 18 млрд евро. 20 марта Шефчович сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность отсрочки ответных пошлин на американские товары.