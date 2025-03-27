США введут пошлины в 25% на импортные автомобили и некоторые автоагрегаты

США введут пошлины в 25% на импортные автомобили и некоторые автоагрегатыЭто нанесет удар и по американским потребителям
Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 25% на все импортные автомобили и некоторые автоагрегаты и автокомпоненты. Они коснутся легковых автомобилей, включая минивэны и фургоны. Из автоагрегатов будут затронуты двигатели и запчасти к ним, трансмиссии, а также электрические автокомпоненты. Это следует из пресс-релиза Белого дома, опубликованного в ночь на 27 марта (мск).
Согласно документу, в случае необходимости ограничения могут быть расширены. Отдельные тарифные правила предусмотрены для автоэкспортеров в США в рамках торгового соглашения USMCA (договор о свободной торговле в Северной Америке, был разработан в 2018 г.). Пошлиной в 25% для автомобилей таких компаний, собранных в Канаде и Мексике, будут облагаться только части неамериканского производства.
В качестве обоснования своих действий администрация ссылается на ч. 232 торгового закона 1962 г., расширившего полномочия президента в сфере торговой политики, которая по конституции изначально находилась в ведении конгресса. Тарифы на автомобили начнут действовать 2 апреля, а на комплектующие – 2 мая. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), новые пошлины будут введены сверх уже действующих: 2,5% на все автомобили и отдельный 25%-ный тариф на легкие грузовики.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила у себя в X (экс-Twitter), что сожалеет о введении новых тарифов и хочет разрешить ситуацию переговорами с США. Она также подчеркнула свою готовность защищать интересы Евросоюза. Высказался и премьер-министр Канады Марк Карни: «Тарифы президента Трампа навредят, но не сломят нас».
В ответ Трамп решил предостеречь Брюссель и Оттаву от «нанесения экономического вреда США», пригрозив более жесткими тарифами. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. Президент заявил журналистам в эфире телеканала Fox News, что тарифы будут действовать в течение всего его второго срока.
Согласно S&P Global Mobility, США импортируют 45% легкового автотранспорта. По данным Управления международной торговли при минторге США за 2024 г., в пятерку основных экспортеров автомобилей в США входят Мексика ($78,5 млрд), Япония ($39,7 млрд), Южная Корея ($36,6 млрд), Канада ($31,2 млрд) и Германия ($24,8 млрд).
Агентство Bloomberg сообщило, что тарифы сильнее всего ударят по Porsche AG и Mercedes-Benz Group AG. Потери для них вместе могут составить $3,7 млрд. А BMW ожидает потери до 1 млрд евро. Больший урон от новых тарифов будет нанесен не автомобилестроителям, а производителям автоагрегатов и автокомпонентов, для которых США являются самым большим рынком, считает S&P Global Mobility.
Тарифы могут способствовать восстановлению американского автомобилестроения, но для этого они должны действовать годы или даже десятилетия, говорит руководитель отдела экономических исследований ИСКРАН Евгений Хорошилов. По мнению эксперта, из предыдущей тарифной практики Трампа нельзя точно сделать вывод, как долго он будет сохранять тарифы. Но удорожание импортных автомобилей не гарантирует снижения цен на американские и, наоборот, может стать причиной удорожания последних. Причина – значительная часть комплектующих для них поступает из-за пределов страны, в частности из Мексики и Канады. «Повышение тарифов, если оно произойдет, станет шоком для американского автомобильного рынка. На его адаптацию потребуется время», – сказал Хорошилов.
Как пишет WSJ, Трамп продолжает сотрудничать со спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном по разработке мер, которые позволят указывать выплаты процентов по кредитам за автомобили американского производства в качестве основания для налоговых вычетов.
У европейских и азиатских автопроизводителей два выхода: искать альтернативные рынки и переносить производство в США, говорит председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. При этом последнее остается наиболее вероятным развитием событий, так как найти новые рынки, которые смогут окупить сокращение доступа в США, крайне сложно. «При этом можно предположить, что некоторые из брендов, ранее не заинтересованных в российском рынке, проявят этот интерес сейчас», – сказала эксперт. Но, по мнению Гордеевой, ждать резкого падения цен на обложенные пошлинами марки вне США пока не стоит.