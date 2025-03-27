США введут пошлины в 25% на импортные автомобили и некоторые автоагрегаты

Тарифы могут способствовать восстановлению американского автомобилестроения, но для этого они должны действовать годы или даже десятилетия, говорит руководитель отдела экономических исследований ИСКРАН Евгений Хорошилов. По мнению эксперта, из предыдущей тарифной практики Трампа нельзя точно сделать вывод, как долго он будет сохранять тарифы. Но удорожание импортных автомобилей не гарантирует снижения цен на американские и, наоборот, может стать причиной удорожания последних. Причина – значительная часть комплектующих для них поступает из-за пределов страны, в частности из Мексики и Канады. «Повышение тарифов, если оно произойдет, станет шоком для американского автомобильного рынка. На его адаптацию потребуется время», – сказал Хорошилов.