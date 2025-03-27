Чибис доложил Путину о результатах развития Мурманской области

В то же время в регионе по-прежнему наблюдается снижение численности населения, но его темп сократился почти в 2,5 раза по сравнению с 2019 г., сообщил губернатор. В мае 2023 г. по инициативе Чибиса был запущен проект «Курс на Север» для привлечения перспективных специалистов и студентов, готовых развивать свою карьеру на Севере. За это время в рамках программы в Мурманскую область переехали более 400 человек.