Чибис доложил Путину о результатах развития Мурманской области
Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область провел встречу с губернатором региона Андреем Чибисом. Глава субъекта доложил о социально-экономическом развитии территории, а также о мерах поддержки участников спецоперации, сообщается на сайте Кремля.
Чибис напомнил, что уже шесть лет реализуется стратегический план развития Мурманской области «На Севере – жить!». За это время в регион было инвестировано 1,5 трлн руб., в частности, в прошлом году – 315 млрд руб., а по размеру ВРП на душу населения субъект входит в топ-10 по России.
В то же время в регионе по-прежнему наблюдается снижение численности населения, но его темп сократился почти в 2,5 раза по сравнению с 2019 г., сообщил губернатор. В мае 2023 г. по инициативе Чибиса был запущен проект «Курс на Север» для привлечения перспективных специалистов и студентов, готовых развивать свою карьеру на Севере. За это время в рамках программы в Мурманскую область переехали более 400 человек.
Также среди результатов работы: 100% выполнение нацпроектов, рост численности многодетных семей на 57% в сравнении с 2017 г., сокращение общего дефицита врачей на 73%. Кроме того, построено и капитально отремонтировано более 200 социальных объектов, практически на 100% обновлен общественный транспорт, построено восемь детских садов и три школы, сообщил Чибис.
Для военнослужащих и их семей в регионе действует 34 меры поддержки. Также в Мурманской области по поручению президента с 23 февраля была запущена программа переподготовка военнослужащих «Герои Севера». На участие в ней подано 290 заявок.
Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область 27 марта. Сегодня он провел совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора, а также выступил на пленарном заседании международного форума «Арктика – территория диалога». В прошлый раз глава государства посещал регион в июле 2023 г. Тогда он осмотрел Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа.