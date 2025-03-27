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Чибис доложил Путину о результатах развития Мурманской области

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область провел встречу с губернатором региона Андреем Чибисом. Глава субъекта доложил о социально-экономическом развитии территории, а также о мерах поддержки участников спецоперации, сообщается на сайте Кремля.

Чибис напомнил, что уже шесть лет реализуется стратегический план развития Мурманской области «На Севере – жить!». За это время в регион было инвестировано 1,5 трлн руб., в частности, в прошлом году – 315 млрд руб., а по размеру ВРП на душу населения субъект входит в топ-10 по России.

В то же время в регионе по-прежнему наблюдается снижение численности населения, но его темп сократился почти в 2,5 раза по сравнению с 2019 г., сообщил губернатор. В мае 2023 г. по инициативе Чибиса был запущен проект «Курс на Север» для привлечения перспективных специалистов и студентов, готовых развивать свою карьеру на Севере. За это время в рамках программы в Мурманскую область переехали более 400 человек.

Также среди результатов работы: 100% выполнение нацпроектов, рост численности многодетных семей на 57% в сравнении с 2017 г., сокращение общего дефицита врачей на 73%. Кроме того, построено и капитально отремонтировано более 200 социальных объектов, практически на 100% обновлен общественный транспорт, построено восемь детских садов и три школы, сообщил Чибис.

Для военнослужащих и их семей в регионе действует 34 меры поддержки. Также в Мурманской области по поручению президента с 23 февраля была запущена программа переподготовка военнослужащих «Герои Севера». На участие в ней подано 290 заявок.

Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область 27 марта. Сегодня он провел совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора, а также выступил на пленарном заседании международного форума «Арктика – территория диалога». В прошлый раз глава государства посещал регион в июле 2023 г. Тогда он осмотрел Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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