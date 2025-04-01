Адвокат Гуцул: продление ареста главы Гагаузии запросят на следующей неделе

В этот же день Гуцул в обращении к вице-президенту США Джэй Ди Вэнсу заявила, что ее задержание властями Молдавии является частью кампании по ликвидации автономии. Гуцул просит Вэнса обратить внимание на политическую ситуации в Молдавии. Она говорит, что в республике «жестокая политическая борьба, в основе которой – худшие авторитарные практики мира».