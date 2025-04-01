Адвокат Гуцул: продление ареста главы Гагаузии запросят на следующей неделе
Молдавские прокуроры могут на следующей неделе подать запрос о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцуд, пишут «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Наталью Байрам.
Она предполагает, что обвинение выступит с ходатайством, чтобы продолжить дело.
Срок ареста Гуцул истекает 14 апреля, сообщает адвокат. Именно в этот день заканчивается срок ареста в виде 20 суток.
Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед вылетом в Турцию. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Молдавская прокуратура потребовала арестовать ее.
28 марта суд в секторе Чеканы в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии сроком на 20 суток.
1 апреля районный суд Кишинева отклонил ходатайство гособвинителей об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 30 суток. Речь идет о втором уголовном деле, которое касается управления избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 г.
В этот же день Гуцул в обращении к вице-президенту США Джэй Ди Вэнсу заявила, что ее задержание властями Молдавии является частью кампании по ликвидации автономии. Гуцул просит Вэнса обратить внимание на политическую ситуации в Молдавии. Она говорит, что в республике «жестокая политическая борьба, в основе которой – худшие авторитарные практики мира».