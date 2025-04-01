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Адвокат Гуцул: продление ареста главы Гагаузии запросят на следующей неделе

Ведомости

Молдавские прокуроры могут на следующей неделе подать запрос о продлении срока ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцуд, пишут «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Наталью Байрам.

Она предполагает, что обвинение выступит с ходатайством, чтобы продолжить дело.

Срок ареста Гуцул истекает 14 апреля, сообщает адвокат. Именно в этот день заканчивается срок ареста в виде 20 суток.

Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед вылетом в Турцию. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Молдавская прокуратура потребовала арестовать ее.

28 марта суд в секторе Чеканы в Кишиневе принял решение о предварительном аресте главы Гагаузии сроком на 20 суток.

1 апреля районный суд Кишинева отклонил ходатайство гособвинителей об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 30 суток. Речь идет о втором уголовном деле, которое касается управления избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 г.

В этот же день Гуцул в обращении к вице-президенту США Джэй Ди Вэнсу заявила, что ее задержание властями Молдавии является частью кампании по ликвидации автономии. Гуцул просит Вэнса обратить внимание на политическую ситуации в Молдавии. Она говорит, что в республике «жестокая политическая борьба, в основе которой – худшие авторитарные практики мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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