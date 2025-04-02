ЕСПЧ потребовал у Финляндии объяснить закрытие границы с Россией

Финляндия ограничила въезд в страну россиян с целью туризма с 30 сентября 2023 г., позднее были закрыты сухопутные КПП. 1 апреля президент республики Александр Стубб заявлял, что финнам следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой. По его словам, нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседним государством. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что между странами было взаимовыгодное сотрудничество, но Финляндия фактически свела отношения к нулю и начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Представитель Кремля напомнил слова главы российского государства Владимира Путина об открытости РФ к нормализации отношений с теми, кто хочет этого.