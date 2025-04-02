ЕСПЧ потребовал у Финляндии объяснить закрытие границы с Россией
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у Хельсинки объяснений насчет закрытия границы с Россией, пишет Helsingin Sanomat.
Отмечается, что девять человек российского происхождения, проживающие в Финляндии, обратились в суд с жалобами на закрытие границы. Они считают, что эта мера нарушает их права. У восьми заявителей есть родственники в России, встречаться с которыми они не имеют возможности, а один истец сообщил, что ему пришлось прекратить работу на границе из-за введенного Финляндией ограничения. Часть заявителей обратили внимание, что они не могут посещать кладбище. Еще один человек заявил, что из-за закрытия границы он лишился возможности получать российскую пенсию – это необходимо делать лично, так как из-за санкций денежные переводы запрещены.
При этом Верховный административный суд Финляндии «отказался заслушать» заявителей. ЕСПЧ просит финское правительство прокомментировать жалобы, количество которых уже «превысило значимый порог».
1 апреля Ilta Sanomat со ссылкой на источники писала, что Финляндия может начать обсуждать открытие границы с Россией не ранее конца 2025 г., если Евросоюз (ЕС) примет какие-либо решения по поводу отношений с Москвой. Издание отмечало, что у Хельсинки имеется план постепенного открытия своей восточной границы.
Финляндия ограничила въезд в страну россиян с целью туризма с 30 сентября 2023 г., позднее были закрыты сухопутные КПП. 1 апреля президент республики Александр Стубб заявлял, что финнам следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой. По его словам, нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседним государством. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что между странами было взаимовыгодное сотрудничество, но Финляндия фактически свела отношения к нулю и начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Представитель Кремля напомнил слова главы российского государства Владимира Путина об открытости РФ к нормализации отношений с теми, кто хочет этого.