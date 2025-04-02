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ЕСПЧ потребовал у Финляндии объяснить закрытие границы с Россией

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у Хельсинки объяснений насчет закрытия границы с Россией, пишет Helsingin Sanomat.

Отмечается, что девять человек российского происхождения, проживающие в Финляндии, обратились в суд с жалобами на закрытие границы. Они считают, что эта мера нарушает их права. У восьми заявителей есть родственники в России, встречаться с которыми они не имеют возможности, а один истец сообщил, что ему пришлось прекратить работу на границе из-за введенного Финляндией ограничения. Часть заявителей обратили внимание, что они не могут посещать кладбище. Еще один человек заявил, что из-за закрытия границы он лишился возможности получать российскую пенсию – это необходимо делать лично, так как из-за санкций денежные переводы запрещены.

При этом Верховный административный суд Финляндии «отказался заслушать» заявителей. ЕСПЧ просит финское правительство прокомментировать жалобы, количество которых уже «превысило значимый порог».

1 апреля Ilta Sanomat со ссылкой на источники писала, что Финляндия может начать обсуждать открытие границы с Россией не ранее конца 2025 г., если Евросоюз (ЕС) примет какие-либо решения по поводу отношений с Москвой. Издание отмечало, что у Хельсинки имеется план постепенного открытия своей восточной границы.

Финляндия ограничила въезд в страну россиян с целью туризма с 30 сентября 2023 г., позднее были закрыты сухопутные КПП. 1 апреля президент республики Александр Стубб заявлял, что финнам следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой. По его словам, нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседним государством. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что между странами было взаимовыгодное сотрудничество, но Финляндия фактически свела отношения к нулю и начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Представитель Кремля напомнил слова главы российского государства Владимира Путина об открытости РФ к нормализации отношений с теми, кто хочет этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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