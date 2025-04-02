Трамп может встретиться с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа во время визита в Саудовскую Аравию в середине мая. Об этом заявил израильский телеканал i24News со ссылкой на источники.
В середине мае Трамп намерен отправиться в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Целью поездки будет заключение со странами соглашения об инвестировании в экономику США $1 трлн, включая закупки военной техники. Среди других обсуждаемых тем будет, вероятно, российско-украинский конфликт и война в Газе.
В декабре 2024 г. в Сирии сменилась власть. Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-лидер страны Башар Асад получил политическое убежище в России. 31 марта аш-Шараа представил состав нового правительства. В него вошли преимущественно технократы и в прошлом противники Асада. Кроме того, в его составе есть единичные представители разных населяющих Сирию общин.