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Трамп может встретиться с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа во время визита в Саудовскую Аравию в середине мая. Об этом заявил израильский телеканал i24News со ссылкой на источники.

В середине мае Трамп намерен отправиться в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Целью поездки будет заключение со странами соглашения об инвестировании в экономику США $1 трлн, включая закупки военной техники. Среди других обсуждаемых тем будет, вероятно, российско-украинский конфликт и война в Газе.

В декабре 2024 г. в Сирии сменилась власть. Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-лидер страны Башар Асад получил политическое убежище в России. 31 марта аш-Шараа представил состав нового правительства. В него вошли преимущественно технократы и в прошлом противники Асада. Кроме того, в его составе есть единичные представители разных населяющих Сирию общин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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