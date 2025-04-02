Трамп может встретиться с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

В декабре 2024 г. в Сирии сменилась власть. Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-лидер страны Башар Асад получил политическое убежище в России. 31 марта аш-Шараа представил состав нового правительства. В него вошли преимущественно технократы и в прошлом противники Асада. Кроме того, в его составе есть единичные представители разных населяющих Сирию общин.