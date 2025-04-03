Захарову удивили слова Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии

«Я не берусь судить, являются ли эти люди, их жизни, их подвиг ограниченными или безграничными. <...> Будем надеяться, что это неправильно выстроенная фраза [Вучича], но в то же время хотелось бы, чтобы наши сербские коллеги находили правильные слова для того, чтобы не забывать о роли Красной армии и вообще нашего народа», – отметила Захарова.