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Захарову удивили слова Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии

Ведомости

Слова президента Сербии Александра Вучича о том, что Югославия получила ограниченную помощь от Красной армии при освобождении от нацистов, вызывают удивление. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Высказывание о роли Красной армии Вучич сделал в интервью от 1 апреля блогеру Марио Науфалу. По его словам, страна была освобождена от нацистов в основном собственными силами.

«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», – сказала Захарова.

Она напомнила, что при освобождении страны погибли около 10 000 солдат и офицеров Красной армии, 21 000 военнослужащих были ранены или пропали без вести. Еще 6000 советских граждан сражались в составе Народно-освободительной армии Югославии, потери среди них составили 1500 человек.

«Я не берусь судить, являются ли эти люди, их жизни, их подвиг ограниченными или безграничными. <...> Будем надеяться, что это неправильно выстроенная фраза [Вучича], но в то же время хотелось бы, чтобы наши сербские коллеги находили правильные слова для того, чтобы не забывать о роли Красной армии и вообще нашего народа», – отметила Захарова.

Участие в операции по освобождению Белграда в 1944 г. принимали войска второго и третьего Украинских фронтов Красной армии, а также Народно-освободительная армия Югославии. С освобождением столицы был положен конец 1287-дневной немецкой оккупации страны.

В конце марта Вучич в ходе переговоров с заместителем главы администрации президента РФ Максимом Орешкиным подтвердил приверженность своей страны укреплению связей с Россией. В частности, ожидается его визит в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого визита запланированы переговоры Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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