Захарову удивили слова Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии
Слова президента Сербии Александра Вучича о том, что Югославия получила ограниченную помощь от Красной армии при освобождении от нацистов, вызывают удивление. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Высказывание о роли Красной армии Вучич сделал в интервью от 1 апреля блогеру Марио Науфалу. По его словам, страна была освобождена от нацистов в основном собственными силами.
«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», – сказала Захарова.
Она напомнила, что при освобождении страны погибли около 10 000 солдат и офицеров Красной армии, 21 000 военнослужащих были ранены или пропали без вести. Еще 6000 советских граждан сражались в составе Народно-освободительной армии Югославии, потери среди них составили 1500 человек.
«Я не берусь судить, являются ли эти люди, их жизни, их подвиг ограниченными или безграничными. <...> Будем надеяться, что это неправильно выстроенная фраза [Вучича], но в то же время хотелось бы, чтобы наши сербские коллеги находили правильные слова для того, чтобы не забывать о роли Красной армии и вообще нашего народа», – отметила Захарова.
Участие в операции по освобождению Белграда в 1944 г. принимали войска второго и третьего Украинских фронтов Красной армии, а также Народно-освободительная армия Югославии. С освобождением столицы был положен конец 1287-дневной немецкой оккупации страны.
В конце марта Вучич в ходе переговоров с заместителем главы администрации президента РФ Максимом Орешкиным подтвердил приверженность своей страны укреплению связей с Россией. В частности, ожидается его визит в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого визита запланированы переговоры Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным.