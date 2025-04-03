Президент Буркина-Фасо посетит Россию 9 мая
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию по случаю празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров в ходе встречи с африканским коллегой.
Дипломат подчеркнул, что за последние годы отношения двух стран получили «новое мощное измерение». Он также отметил, что лидеры РФ и Буркина-Фасо находятся в регулярном контакте.
Ранее Лавров провел переговоры с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера. На пресс-конференции по итогам встречи он заявил, что российская сторона поможет государствам Сахеля (AES) усилить боеспособность, развивать вооруженные силы и готовить правоохранительные органы. Глава российского МИДа также отметил, что Москва продолжает содействовать странам АЕS в других сферах, включая сельское хозяйство и энергетику.
25 мая посол Абдельхафиз Нофаль рассказал «РИА Новости», что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву к 9 мая. Среди других высокопоставленных гостей, которые также планируют посетить Москву для участия в праздновании, – президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо также анонсировали свои визиты на празднование юбилея Победы.
На парад были направлены приглашения еще множеству зарубежных лидеров – среди них президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин был бы рад приветствовать на параде 9 мая в Москве американского президента Дональда Трампа.