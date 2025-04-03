Президент Буркина-Фасо посетит Россию 9 мая

25 мая посол Абдельхафиз Нофаль рассказал «РИА Новости», что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву к 9 мая. Среди других высокопоставленных гостей, которые также планируют посетить Москву для участия в праздновании, – президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо также анонсировали свои визиты на празднование юбилея Победы.