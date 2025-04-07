В Южной Корее планируют провести президентские выборы 3 июня

Юн объявил военное положение 3 декабря для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». К парламенту прибыли военные, но депутаты смогли отменить решение президента. На пленарном заседании 190 парламентариев проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.