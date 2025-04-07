Песков: Россия продолжает отстаивать свои интересы на поле боя

По сообщениям Минобороны Киев, в свою очередь, даже на сутки не прекращал удары по российским энергообъектам. Только за прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз атаковали объекты российской энергетики в Ростовской, Воронежской, Брянской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).