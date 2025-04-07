Песков: Россия продолжает отстаивать свои интересы на поле боя

Песков: Россия продолжает отстаивать свои интересы на поле бояВласти поддерживает идею о прекращении огня, но нужно ответить на ряд вопросов, считают в Кремле
Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня на Украине, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов, так как РФ продолжает придерживаться своих интересов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков уточнил, что речь идет о «неподконтрольности» администрации Киева, невозможности контролировать действия ряда экстремистских и националистических подразделений Украины, планах дальнейшей милитаризации страны и др. Все эти темы стоят на повестке дня.
В результате, несмотря на поддержку идеи о необходимости скорейшего прекращения огня, российская сторона должна обеспечивать свои интересы и прояснять некоторые аспекты, заключил Песков.
7 апреля президент США Дональд Трамп призвал российскую армию прекратить «бомбардировки» Украины. Его слова передает Associated Press. «Мне не нравятся бомбардировки. Они продолжаются и продолжаются», – сказал глава Белого дома журналистам.
В ходе телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду военным.
По сообщениям Минобороны Киев, в свою очередь, даже на сутки не прекращал удары по российским энергообъектам. Только за прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз атаковали объекты российской энергетики в Ростовской, Воронежской, Брянской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).
В ходе брифинга 7 апреля пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что вооруженные силы РФ не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры. «Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям», – подчеркнул пресс-секретарь.