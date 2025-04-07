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Песков: Россия продолжает отстаивать свои интересы на поле боя

Власти поддерживает идею о прекращении огня, но нужно ответить на ряд вопросов, считают в Кремле
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня на Украине, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов, так как РФ продолжает придерживаться своих интересов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков уточнил, что речь идет о «неподконтрольности» администрации Киева, невозможности контролировать действия ряда экстремистских и националистических подразделений Украины, планах дальнейшей милитаризации страны и др. Все эти темы стоят на повестке дня.

В результате, несмотря на поддержку идеи о необходимости скорейшего прекращения огня, российская сторона должна обеспечивать свои интересы и прояснять некоторые аспекты, заключил Песков.

7 апреля президент США Дональд Трамп призвал российскую армию прекратить «бомбардировки» Украины. Его слова передает Associated Press. «Мне не нравятся бомбардировки. Они продолжаются и продолжаются», – сказал глава Белого дома журналистам.

В ходе телефонного разговора Путина и Трампа 18 марта американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду военным. 

По сообщениям Минобороны Киев, в свою очередь, даже на сутки не прекращал удары по российским энергообъектам. Только за прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз атаковали объекты российской энергетики в Ростовской, Воронежской, Брянской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе брифинга 7 апреля пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что вооруженные силы РФ не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры. «Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям», – подчеркнул пресс-секретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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