Песков: российские военные не наносят удары по социальным объектам
Вооруженные силы (ВС) РФ не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Говоря о сообщениях в украинских СМИ о том, что в ходе недавнего удара ВС РФ по Кривому Рогу якобы погибли дети, Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны.
«Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
4 апреля в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командования вооруженных сил Украины с западными инструкторами. «В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», – пояснили в Минобороны РФ.