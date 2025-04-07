Песков: российские военные не наносят удары по социальным объектам

4 апреля в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командования вооруженных сил Украины с западными инструкторами. «В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», – пояснили в Минобороны РФ.