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Песков: российские военные не наносят удары по социальным объектам

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Говоря о сообщениях в украинских СМИ о том, что в ходе недавнего удара ВС РФ по Кривому Рогу якобы погибли дети, Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны.

«Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

4 апреля в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командования вооруженных сил Украины с западными инструкторами. «В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», – пояснили в Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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