Зеленский назначил дипломата Мельника представителем Украины в ООН
Бывший посол Украины в Бразилии и Германии Андрей Мельник назначен постоянным представителем страны в ООН, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский также подписал указы о назначении бывшего генерального прокурора Андрея Костина послом в Нидерландах, экс-генерального консула в Милане Романа Горяйнова послом в Ливане, экс-посла в Дании Михаила Выдойника послом в Финляндии, бывшего постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Клименко послом в Аргентине и по совместительству в Парагвае, бизнесмена Алексея Гавриша послом в Норвегии и дипломата Александра Нечитайло послом в Китае.
Кроме того, президент Украины освободил от должности посла в Финляндии и по совместительству Исландии Ольгу Диброву. Другим указом Зеленского от поста посла Украины в Туркменистане освобожден Виктор Майко. Он назначен Зеленским украинским послом в Казахстане.
Мельник был послом Украины в Германии с 2014 по 2022 гг. В мае 2022 г. дипломат назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа поехать на Украину, после чего подвергся критике и покинул свой пост.
16 марта Зеленский назначил начальником генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова. Другим указом с поста начальника генштаба ВСУ был снят Анатолий Баргилевич. Смена руководителя военного органа произошла после того, как в этот же день генштаб подтвердил уход украинских сил из Суджи в Курской области спустя три дня после того, как о возвращении города под контроль России сообщило Минобороны РФ. Украинские военные контролировали населенный пункт с начала августа 2024 г.