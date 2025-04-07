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Зеленский назначил дипломата Мельника представителем Украины в ООН

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Бывший посол Украины в Бразилии и Германии Андрей Мельник назначен постоянным представителем страны в ООН, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский также подписал указы о назначении бывшего генерального прокурора Андрея Костина послом в Нидерландах, экс-генерального консула в Милане Романа Горяйнова послом в Ливане, экс-посла в Дании Михаила Выдойника послом в Финляндии, бывшего постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Клименко послом в Аргентине и по совместительству в Парагвае, бизнесмена Алексея Гавриша послом в Норвегии и дипломата Александра Нечитайло послом в Китае.

Кроме того, президент Украины освободил от должности посла в Финляндии и по совместительству Исландии Ольгу Диброву. Другим указом Зеленского от поста посла Украины в Туркменистане освобожден Виктор Майко. Он назначен Зеленским украинским послом в Казахстане.

Мельник был послом Украины в Германии с 2014 по 2022 гг. В мае 2022 г. дипломат назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа поехать на Украину, после чего подвергся критике и покинул свой пост.

16 марта Зеленский назначил начальником генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова. Другим указом с поста начальника генштаба ВСУ был снят Анатолий Баргилевич. Смена руководителя военного органа произошла после того, как в этот же день генштаб подтвердил уход украинских сил из Суджи в Курской области спустя три дня после того, как о возвращении города под контроль России сообщило Минобороны РФ. Украинские военные контролировали населенный пункт с начала августа 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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