Зеленский назначил дипломата Мельника представителем Украины в ООН

16 марта Зеленский назначил начальником генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова. Другим указом с поста начальника генштаба ВСУ был снят Анатолий Баргилевич. Смена руководителя военного органа произошла после того, как в этот же день генштаб подтвердил уход украинских сил из Суджи в Курской области спустя три дня после того, как о возвращении города под контроль России сообщило Минобороны РФ. Украинские военные контролировали населенный пункт с начала августа 2024 г.