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Генштаб Украины признал уход ВСУ из Суджи

Ведомости

Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил выход своих военных из Суджи Курской области, свидетельствует опубликованная генштабом карта. 

Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта. На следующий день ведомство заявило, что за неделю под контроль ВС РФ вернулись 29 населенных пунктов приграничного региона.

«На картах на утро 16 марта можно заметить, что россияне вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть. По сравнению с картой, опубликованной днем ​​ранее 15 марта, заметно, что буферная зона в Курской области, контролируемая ВСУ, уменьшилась», – передает «РБК-Украина».

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. По данным Минобороны РФ, изначально украинские войска заняли 1268 кв. км. К 12 марта российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона (более 1100 кв. км). Минобороны 15 марта сообщило о начале работ по разминированию освобожденных приграничных территорий. В тот же день в регионе побывал президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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