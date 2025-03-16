Генштаб Украины признал уход ВСУ из Суджи

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. По данным Минобороны РФ, изначально украинские войска заняли 1268 кв. км. К 12 марта российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона (более 1100 кв. км). Минобороны 15 марта сообщило о начале работ по разминированию освобожденных приграничных территорий. В тот же день в регионе побывал президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных.