Генштаб Украины признал уход ВСУ из Суджи
Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил выход своих военных из Суджи Курской области, свидетельствует опубликованная генштабом карта.
«На картах на утро 16 марта можно заметить, что россияне вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть. По сравнению с картой, опубликованной днем ранее 15 марта, заметно, что буферная зона в Курской области, контролируемая ВСУ, уменьшилась», – передает «РБК-Украина».
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. По данным Минобороны РФ, изначально украинские войска заняли 1268 кв. км. К 12 марта российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона (более 1100 кв. км). Минобороны 15 марта сообщило о начале работ по разминированию освобожденных приграничных территорий. В тот же день в регионе побывал президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных.