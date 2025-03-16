Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) – руководителем военного органа назначен генерал-майор Андрей Гнатов. Указ опубликован на сайте украинского лидера.
Другим указом с должности начальника генштаба ВСУ был снят Анатолий Баргилевич.
Министр обороны Украины Рустем Умеров написал в Facebook
Гнатов был назначен начальником генштаба ВСУ по представлению Умерова. По словам министра, Гнатов имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования «Восток» и объединенных сил ВСУ.
Смена руководителя генштаба ВСУ произошла после того, как 16 марта военный орган подтвердил уход ВСУ из российской Суджи в Курской области. Генштаб заявил об этом спустя три дня после того, как о возвращении города под контроль России сообщило Минобороны РФ. Украинские силы контролировали населенный пункт с начала августа 2024 г.
При этом смена начальника генштаба могла быть запланирована еще в конце февраля. Как напоминает издание «Украинская правда», 26 февраля Зеленский уволил Гнатова с должности командующего объединенных сил ВСУ. На следующий день Умеров по согласованию с Зеленским назначил Гнатова заместителем начальника генштаба ВСУ.