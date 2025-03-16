Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ

Смена руководителя генштаба ВСУ произошла после того, как 16 марта военный орган подтвердил уход ВСУ из российской Суджи в Курской области. Генштаб заявил об этом спустя три дня после того, как о возвращении города под контроль России сообщило Минобороны РФ. Украинские силы контролировали населенный пункт с начала августа 2024 г.