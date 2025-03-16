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Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) – руководителем военного органа назначен генерал-майор Андрей Гнатов. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Другим указом с должности начальника генштаба ВСУ был снят Анатолий Баргилевич. 

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что Баргилевич назначен генеральным инспектором минобороны Украины, его задача будет заключаться в контроле за соблюдением военных норм и укреплении военной дисциплины.

Гнатов был назначен начальником генштаба ВСУ по представлению Умерова. По словам министра, Гнатов имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования «Восток» и объединенных сил ВСУ.

Смена руководителя генштаба ВСУ произошла после того, как 16 марта военный орган подтвердил уход ВСУ из российской Суджи в Курской области. Генштаб заявил об этом спустя три дня после того, как о возвращении города под контроль России сообщило Минобороны РФ. Украинские силы контролировали населенный пункт с начала августа 2024 г.

При этом смена начальника генштаба могла быть запланирована еще в конце февраля. Как напоминает издание «Украинская правда», 26 февраля Зеленский уволил Гнатова с должности командующего объединенных сил ВСУ. На следующий день Умеров по согласованию с Зеленским назначил Гнатова заместителем начальника генштаба ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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