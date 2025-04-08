Трамп: контроль США пошел бы на пользу сектору Газа
Контроль США над сектором Газа пошел бы на пользу анклаву. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которой опубликовал Белый дом.
«Нахождение там миротворческих сил таких, как США, контролирующих и владеющих сектором Газа, было бы хорошей вещью, поскольку сейчас, в последние годы, все что я слышу – это убийства, «Хамас» и проблемы», – подчеркнул Трамп.
Он отметил, что считает анклав потрясающим участком для развития проектов в сфере недвижимости. По его мнению, если переселить палестинцев в другие страны, то у Вашингтона получилась бы прекрасная локация, в которой люди хотели бы жить.
6 февраля Трамп заявил, что после окончания вооруженного конфликта Израиль мог бы передать контроль над секторам Газа США. За день до этого он назвал анклав местом под снос, которое опасно для проживания, добавив, что палестинских беженцев следует оттуда переселить за счет средств стран региона.
17 марта CBS News со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа и Израиль рассматривают Судан, Сомали и Сирию как потенциальные страны для переселения жителей Газы.