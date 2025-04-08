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Трамп: контроль США пошел бы на пользу сектору Газа

Ведомости

Контроль США над сектором Газа пошел бы на пользу анклаву. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которой опубликовал Белый дом.

«Нахождение там миротворческих сил таких, как США, контролирующих и владеющих сектором Газа, было бы хорошей вещью, поскольку сейчас, в последние годы, все что я слышу – это убийства, «Хамас» и проблемы», – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что считает анклав потрясающим участком для развития проектов в сфере недвижимости. По его мнению, если переселить палестинцев в другие страны, то у Вашингтона получилась бы прекрасная локация, в которой люди хотели бы жить.

6 февраля Трамп заявил, что после окончания вооруженного конфликта Израиль мог бы передать контроль над секторам Газа США. За день до этого он назвал анклав местом под снос, которое опасно для проживания, добавив, что палестинских беженцев следует оттуда переселить за счет средств стран региона.

17 марта CBS News со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа и Израиль рассматривают Судан, Сомали и Сирию как потенциальные страны для переселения жителей Газы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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