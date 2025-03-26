Израиль планирует возобновить длительную оккупацию Газы

Израиль планирует возобновить длительную оккупацию ГазыТак еврейское государство сможет приступить к практической реализации плана Трампа
Армия и политики Израиля предлагают восстановить «длительную оккупацию» сектора Газа ради уничтожения палестинской группировки «Хамас», пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, эта идея выдвинута новым начальником генштаба Армии обороны Израиля Эялем Замиром при поддержке крайне правых политиков в кабинете премьера Биньямина Нетаньяху.
Два источника сообщили FT, что разработка этого плана стала возможной после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, что освободило израильские власти от «настойчивых требований» предыдущей администрации Джо Байдена отказаться от перспективы оккупации Газы и аннексии палестинских территорий. С начала года Трамп неоднократно выступал за выселение палестинцев из сектора Газа, чтобы впоследствии превратить пустующую территорию в «ближневосточную Ривьеру».
Согласно плану, Израиль в ближайшее время планирует привлечь несколько дивизий для наземной операции в Газе, чтобы взять под контроль большую часть анклава. До сих пор израильские военные предпочитали совершать рейды в различные районы анклава, после чего покидали территорию. Реализация нового плана также приведет к переселению более 2,2 млн палестинцев на небольшую бесплодную территорию вдоль Средиземного моря, в районе городов Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах, где их выживание будет зависеть от продовольственной помощи. При этом распределение продовольствия будет осуществляться либо напрямую израильскими властями, либо через частных подрядчиков, чтобы исключить возможность возрождения «Хамас», отмечают в FT.
С 24 марта ООН начала постепенно выводить свой персонал из Газы после попадания израильского снаряда в одно из зданий международной организации, в результате чего погиб один работник гуманитарной службы. Позже Израиль отверг свою причастность в нападении.
Сообщение FT совпало с публикацией The Wall Street Journal (WSJ) о подготовке Израилем масштабной наземной операции в Газе. По словам собеседников издания, на этом решении настаивает израильский премьер Нетаньяху и члены его команды, чтобы «на поле боя» победить «Хамас», прежде чем будет подготовлено политическое решение по Газе. Как пишет WSJ, прежде израильская сторона настаивала только на военной победе над исламистами, но теперь, по ее мнению, для полного разгрома «Хамас» потребуется установление новой власти в палестинском анклаве. Победа Трампа на президентских выборах в США дала Израилю больше свободы действий на палестинском направлении, отмечают в издании.
Когда Газа была под контролем Израиля
В то же время советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в разговоре с ТАСС подтвердил, что ради освобождения оставшихся заложников Израиль примет максимальные меры давления на «Хамас» всеми возможными способами.
Публикации в западной прессе появились на фоне слухов о скорой аннексии части израильских поселений на оккупированном в 1967 г. Израилем Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ). В частности, крайне правый министр финансов Бецалель Смотрич на своей странице в Х 23 марта сообщил, что по его инициативе правительство одобрило план по отделению 13 еврейских поселений на ЗБРИ от соседних общин. Это, по его словам, станет «важным шагом на пути к фактическому израильскому суверенитету» над Западным берегом. С начала года кабинет министров одобрил там строительство более 10 500 единиц жилья для еврейских поселенцев. Всего на этих территориях проживает более 700 000 израильтян.
Израильская армия возобновила боевые действия в Газе 18 марта после того, как «Хамас» отказался от нового предложения о перемирии, сделанного спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.
Подобный план нереалистичен, в том числе из-за гуманитарных соображений, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Его обсуждение возможно, однако вряд ли он будет реализован на практике, так как не кажется функциональным в долгосрочной перспективе, добавила эксперт.
Израиль вряд ли пойдет на радикальные действия по Газе, учитывая наличие в палестинском плену израильских заложников, соглашается востоковед Руслан Сулейманов. Ранее «Хамас» пригрозил фактически уничтожением оставшихся пленных, если израильская армия решится на масштабную операцию в анклаве. «А это рискует привести к продолжительному политическому кризису в стране», – добавил эксперт.
Контроль Израиля над Газой, скорее всего, приведет к росту радикализации жителей сектора, допустил программный менеджер клуба «Валдай» Иван Бочаров. «Это не решит палестинскую проблему, напротив, радикальные палестинские движения получат дополнительные аргументы, чтобы продолжить борьбу с Израилем, а также приведет к возрастанию рисков, связанных с террористической угрозой», – добавил эксперт. Осложнит это и процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами, говорит он.