Израиль планирует возобновить длительную оккупацию Газы

Публикации в западной прессе появились на фоне слухов о скорой аннексии части израильских поселений на оккупированном в 1967 г. Израилем Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ). В частности, крайне правый министр финансов Бецалель Смотрич на своей странице в Х 23 марта сообщил, что по его инициативе правительство одобрило план по отделению 13 еврейских поселений на ЗБРИ от соседних общин. Это, по его словам, станет «важным шагом на пути к фактическому израильскому суверенитету» над Западным берегом. С начала года кабинет министров одобрил там строительство более 10 500 единиц жилья для еврейских поселенцев. Всего на этих территориях проживает более 700 000 израильтян.