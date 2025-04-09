Постпред РФ в Вене Ульянов усомнился в способности Европы победить Россию
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение относительно реалистичности планов европейских лидеров достичь «победы» над РФ. Этот вопрос он поднял в своем Telegram-канале.
По его словам, от европейских лидеров регулярно можно услышать тезисы о необходимости одержать верх над Россией – будь то военное противостояние или борьба за влияние на мировой арене. В связи с эти Ульянов задается вопросом: насколько сами европейские политики уверены в осуществимости этой задачи?
«Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?», – написал Ульянов.
8 апреля французское издание Meta Defence писало, что Европа обладает недостаточными мощностями для защиты от российских ракет. По данным издания, европейские армии совместно располагают менее чем 50 зенитными батареями большой дальности, но при этом только половина из них может противостоять ракетам малой дальности, таким как «Искандер-М».