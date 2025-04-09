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Постпред РФ в Вене Ульянов усомнился в способности Европы победить Россию

Ведомости

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение относительно реалистичности планов европейских лидеров достичь «победы» над РФ. Этот вопрос он поднял в своем Telegram-канале.

По его словам, от европейских лидеров регулярно можно услышать тезисы о необходимости одержать верх над Россией – будь то военное противостояние или борьба за влияние на мировой арене. В связи с эти Ульянов задается вопросом: насколько сами европейские политики уверены в осуществимости этой задачи?

«Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?», – написал Ульянов.

8 апреля французское издание Meta Defence писало, что Европа обладает недостаточными мощностями для защиты от российских ракет. По данным издания, европейские армии совместно располагают менее чем 50 зенитными батареями большой дальности, но при этом только половина из них может противостоять ракетам малой дальности, таким как «Искандер-М».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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