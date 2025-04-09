Постпред РФ в Вене Ульянов усомнился в способности Европы победить Россию

По его словам, от европейских лидеров регулярно можно услышать тезисы о необходимости одержать верх над Россией – будь то военное противостояние или борьба за влияние на мировой арене. В связи с эти Ульянов задается вопросом: насколько сами европейские политики уверены в осуществимости этой задачи?