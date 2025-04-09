Песков: Иран принимает превентивные меры на фоне жесткой риторики Трампа
Иранские власти принимают превентивные защитные меры в связи с предупреждениями президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, как и у всех, мы слышим достаточно жесткую риторику. Естественно, иранские власти принимают необходимые превентивные защитные меры. Все это ведет к росту напряженности», – сказал он.
Песков отметил, что контакты и диалог «всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности».
На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Первым анонсировал проведение прямых ирано-американских переговоров по ядерной сделке президент США Дональд Трамп, позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на своей странице в Х подтвердил эту информацию. 8 апреля Песков заявил, что Москва поддерживает прямые переговоры между США и Ираном.
Как говорил «Ведомостям» эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, военная стратегия Ирана носит оборонительный характер – в случае опасности он может нанести удары по американским объектам на Ближнем Востоке в пределах дальности своих оперативно-тактических ракет.
По его словам, Тегеран обладает достаточными мощностями для производства и насыщения своей обороны этими средствами. Кроме того, продолжает эксперт, теоретически иранцы могут перекрыть Персидский залив для прохода всех западных судов.