Песков: Иран принимает превентивные меры на фоне жесткой риторики Трампа

На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Первым анонсировал проведение прямых ирано-американских переговоров по ядерной сделке президент США Дональд Трамп, позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на своей странице в Х подтвердил эту информацию. 8 апреля Песков заявил, что Москва поддерживает прямые переговоры между США и Ираном.