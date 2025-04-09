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Песков: Иран принимает превентивные меры на фоне жесткой риторики Трампа

Ведомости

Иранские власти принимают превентивные защитные меры в связи с предупреждениями президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, как и у всех, мы слышим достаточно жесткую риторику. Естественно, иранские власти принимают необходимые превентивные защитные меры. Все это ведет к росту напряженности», – сказал он.

Песков отметил, что контакты и диалог «всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности».

На 12 апреля запланированы переговоры в Омане между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки. Первым анонсировал проведение прямых ирано-американских переговоров по ядерной сделке президент США Дональд Трамп, позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на своей странице в Х подтвердил эту информацию. 8 апреля Песков заявил, что Москва поддерживает прямые переговоры между США и Ираном.

Как говорил «Ведомостям» эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, военная стратегия Ирана носит оборонительный характер – в случае опасности он может нанести удары по американским объектам на Ближнем Востоке в пределах дальности своих оперативно-тактических ракет.

По его словам, Тегеран обладает достаточными мощностями для производства и насыщения своей обороны этими средствами. Кроме того, продолжает эксперт, теоретически иранцы могут перекрыть Персидский залив для прохода всех западных судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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