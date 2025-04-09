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Страны Евросоюза утвердили ответные торговые пошлины на товары из США

Ведомости

Страны Европейского союза (ЕС) утвердили повышенные торговые пошлины на товары из США в ответ на аналогичные действия администрации Дональда Трампа. Повышенные сборы затронут американский экспорт в ЕС объемом порядка $23,2 млрд в год. Первые из них будут введены 15 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

Из заявления ЕК следует, что пошлины будут направлены на «политически чувствительные» американские штаты. Ожидается, что они будут включать такие товары, как соевые бобы из Луизианы, алмазы, сельскохозяйственную продукцию, птицу и мотоциклы.

По информации Bloomberg, некоторые из утвержденных пошлин Евросоюза в отношении США вступят в силу 15 апреля. Другие – в середине мая, а третий список начнет действовать с 1 декабря. На большинство товаров будут накладываться пошлины в размере 25%, на другие категории – 10%.

Контрмеры могут быть приостановлены в любое время, «если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров», говорится в заявлении исполнительного органа ЕС.

1 февраля Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза, а 10 февраля анонсировал планы по введению 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. На следующий день президент США подписал соответствующий указ. Пошлины вступили в силу 12 марта.

2 апреля Трамп объявил о 20%-ных пошлинах на импорт товаров из ЕС. Всего он анонсировал введение тарифов против 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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