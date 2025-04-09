Страны Евросоюза утвердили ответные торговые пошлины на товары из США

По информации Bloomberg, некоторые из утвержденных пошлин Евросоюза в отношении США вступят в силу 15 апреля. Другие – в середине мая, а третий список начнет действовать с 1 декабря. На большинство товаров будут накладываться пошлины в размере 25%, на другие категории – 10%.