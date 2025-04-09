Страны Евросоюза утвердили ответные торговые пошлины на товары из США
Страны Европейского союза (ЕС) утвердили повышенные торговые пошлины на товары из США в ответ на аналогичные действия администрации Дональда Трампа. Повышенные сборы затронут американский экспорт в ЕС объемом порядка $23,2 млрд в год. Первые из них будут введены 15 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).
Из заявления ЕК следует, что пошлины будут направлены на «политически чувствительные» американские штаты. Ожидается, что они будут включать такие товары, как соевые бобы из Луизианы, алмазы, сельскохозяйственную продукцию, птицу и мотоциклы.
По информации Bloomberg, некоторые из утвержденных пошлин Евросоюза в отношении США вступят в силу 15 апреля. Другие – в середине мая, а третий список начнет действовать с 1 декабря. На большинство товаров будут накладываться пошлины в размере 25%, на другие категории – 10%.
Контрмеры могут быть приостановлены в любое время, «если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров», говорится в заявлении исполнительного органа ЕС.
1 февраля Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза, а 10 февраля анонсировал планы по введению 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. На следующий день президент США подписал соответствующий указ. Пошлины вступили в силу 12 марта.
2 апреля Трамп объявил о 20%-ных пошлинах на импорт товаров из ЕС. Всего он анонсировал введение тарифов против 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.