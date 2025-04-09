Тарифная война между США и ЕС ускорит инфляцию

Тарифная война между США и ЕС ускорит инфляциюВзаимные пошлины «отберут» у ЕС до 1% ВВП
Европейская комиссия предложила ввести пошлины в размере 25% на ряд американских товаров в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий. Часть вступит в силу 16 мая, остальные позже в этом году, 1 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters.
Страны ЕС 15 апреля примут окончательный список контрмер на введенные США пошлины, часть из них вступит в силу 15 мая, заявлял ранее еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович. Контртарифы окажут меньшее влияние, чем это прогнозировалось изначально, их размер будет ниже анонсированных 26 млрд евро ($28,45 млрд), говорил Шефчович. Таким образом, объем торговли, затронутый ответными мерами, примерно в 30 раз меньше по сравнению с американскими ограничениями.