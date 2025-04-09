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Тарифная война между США и ЕС ускорит инфляцию

Взаимные пошлины «отберут» у ЕС до 1% ВВП
Ксения Котченко
GREGOR FISCHER / dpa Picture-Alliance via AFP
GREGOR FISCHER / dpa Picture-Alliance via AFP

Европейская комиссия предложила ввести пошлины в размере 25% на ряд американских товаров в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий. Часть вступит в силу 16 мая, остальные позже в этом году, 1 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters.

Страны ЕС 15 апреля примут окончательный список контрмер на введенные США пошлины, часть из них вступит в силу 15 мая, заявлял ранее еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович. Контртарифы окажут меньшее влияние, чем это прогнозировалось изначально, их размер будет ниже анонсированных 26 млрд евро ($28,45 млрд), говорил Шефчович. Таким образом, объем торговли, затронутый ответными мерами, примерно в 30 раз меньше по сравнению с американскими ограничениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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