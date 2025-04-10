Япония проведет учения с ракетами «земля – корабль»
В Японии состоятся учения сухопутных сил с применением ракет класса «земля – корабль». Проведение первой военной тренировки запланировано на полигоне острова Хоккайдо летом 2025 г., сообщает NHK.
По данным официальных лиц, учения по запуску ракет класса «земля – корабль», атакующих военные корабли с земли, будут проводиться в Японии с этого года. Дальность ракет составляет свыше 100 км. До сих пор пусковые учения проводились за рубежом, так как не было возможности обеспечить безопасность морских районов и воздушного пространства страны. В этом году соответствующие организации дали согласие на проведение тренировок в пределах Японии.
Учения будут направлены «на укрепление сдерживания путем расширения возможностей для тренировок в условиях, когда китайские военные усиливают свое морское присутствие».
8 апреля МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга» сообщил о стремлении к заключению мирного договора с Россией и решению вопроса «северных территорий» – южных Курильских островов. При этом японские дипломаты уточнили, что считают Курильские острова своими суверенными территориями, якобы «незаконно оккупированными Россией». Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России нет никаких контактов с властями Японии по мирному договору.