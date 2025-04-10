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Япония проведет учения с ракетами «земля – корабль»

Ведомости

В Японии состоятся учения сухопутных сил с применением ракет класса «земля – корабль». Проведение первой военной тренировки запланировано на полигоне острова Хоккайдо летом 2025 г., сообщает NHK.

По данным официальных лиц, учения по запуску ракет класса «земля – корабль», атакующих военные корабли с земли, будут проводиться в Японии с этого года. Дальность ракет составляет свыше 100 км. До сих пор пусковые учения проводились за рубежом, так как не было возможности обеспечить безопасность морских районов и воздушного пространства страны. В этом году соответствующие организации дали согласие на проведение тренировок в пределах Японии.

Учения будут направлены «на укрепление сдерживания путем расширения возможностей для тренировок в условиях, когда китайские военные усиливают свое морское присутствие».

8 апреля МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга» сообщил о стремлении к заключению мирного договора с Россией и решению вопроса «северных территорий» – южных Курильских островов. При этом японские дипломаты уточнили, что считают Курильские острова своими суверенными территориями, якобы «незаконно оккупированными Россией». Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России нет никаких контактов с властями Японии по мирному договору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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