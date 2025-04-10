Япония проведет учения с ракетами «земля – корабль»

По данным официальных лиц, учения по запуску ракет класса «земля – корабль», атакующих военные корабли с земли, будут проводиться в Японии с этого года. Дальность ракет составляет свыше 100 км. До сих пор пусковые учения проводились за рубежом, так как не было возможности обеспечить безопасность морских районов и воздушного пространства страны. В этом году соответствующие организации дали согласие на проведение тренировок в пределах Японии.