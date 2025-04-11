Французские военные составляют карты границ Румынии с Украиной
Французские военные картографы составляют план местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на фоне напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявляет французское издание Le Figaro.
Осенью прошлого года в Румынию прибыли 350 военнослужащих 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции – так называемой географической группы. На восточном фланге НАТО группа проводит топографические съемки, пишет издание.
Особое внимание при обновлении карт уделили Фокшанским воротам – коридору между предгорьями Карпат и Дунаем, который открывает путь на Украину.
После окончания конфликта с Украиной на ее территорию могут отправить войска страны НАТО и Евросоюза. Формат обсуждается разный – от наблюдателей до сил сдерживания.
10 апреля Киев передал западным союзникам «список желаний», в котором указаны пожелания по размещению миротворцев. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что 10 государств рассматривают возможность отправки своих военнослужащих.