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Французские военные составляют карты границ Румынии с Украиной

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Французские военные картографы составляют план местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на фоне напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявляет французское издание Le Figaro.

Осенью прошлого года в Румынию прибыли 350 военнослужащих 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции – так называемой географической группы. На восточном фланге НАТО группа проводит топографические съемки, пишет издание.

Особое внимание при обновлении карт уделили Фокшанским воротам – коридору между предгорьями Карпат и Дунаем, который открывает путь на Украину.

После окончания конфликта с Украиной на ее территорию могут отправить войска страны НАТО и Евросоюза. Формат обсуждается разный – от наблюдателей до сил сдерживания.

10 апреля Киев передал западным союзникам «список желаний», в котором указаны пожелания по размещению миротворцев. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что 10 государств рассматривают возможность отправки своих военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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