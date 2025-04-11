Песков: встреча Путина и Уиткоффа пройдет в закрытом режиме

После вступления в должность президента Сша Дональда Трампа это уже третий визит Уиткоффа в Россию. 11 февраля спецпредставитель посетил страну после освобождения Москвой американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. 13 марта Уиткофф также прибыл в столицу РФ для переговоров с Путиным, которые состоялись в закрытом режиме.