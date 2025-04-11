Песков: встреча Путина и Уиткоффа пройдет в закрытом режиме
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа пройдет в закрытом режиме, несмотря на опубликованные кадры приветствия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он добавил, что после приветствия в присутствии СМИ Путин и Уиткофф сразу проследовали на переговоры. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.
Ранее Песков заявил, что на встрече будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования.
11 апреля Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, а также с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины города Марком Грубаргом.
После вступления в должность президента Сша Дональда Трампа это уже третий визит Уиткоффа в Россию. 11 февраля спецпредставитель посетил страну после освобождения Москвой американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. 13 марта Уиткофф также прибыл в столицу РФ для переговоров с Путиным, которые состоялись в закрытом режиме.