Песков подтвердил переговоры Путина с Уиткоффом

Представитель Кремля добавил, что стороны не будут ограничивать себя по времени при переговорах, они продляться «столько, сколько нужно президенту Путину». Песков не уточнил, где пройдет встреча, но известно, что сам Уиткофф находится в Санкт-Петербурге, там же сегодня работает и президент России.