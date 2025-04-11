Песков подтвердил переговоры Путина с Уиткоффом

Песков подтвердил переговоры Путина с УиткоффомСтороны не будут ограничивать себя во времени, сообщил представитель Кремля
Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Уиткофф, будучи специальным представителем президента [США Дональда] Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования», – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что стороны не будут ограничивать себя по времени при переговорах, они продляться «столько, сколько нужно президенту Путину». Песков не уточнил, где пройдет встреча, но известно, что сам Уиткофф находится в Санкт-Петербурге, там же сегодня работает и президент России.
О том, что Уиткофф прибудет в Россию 11 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Поездка Уиткоффа проходит на фоне переговоров по перемирию между Россией и Украиной. Axios писал, Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса».
Позже информацию о прибытии Уиткоффа подтвердил Песков. Днем 11 апреля состоялась встреча спецпосланника президента США с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Она прошла в Санкт-Петербурге.