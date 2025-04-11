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Песков подтвердил переговоры Путина с Уиткоффом

Стороны не будут ограничивать себя во времени, сообщил представитель Кремля
Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уиткофф, будучи специальным представителем президента [США Дональда] Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что стороны не будут ограничивать себя по времени при переговорах, они продляться «столько, сколько нужно президенту Путину». Песков не уточнил, где пройдет встреча, но известно, что сам Уиткофф находится в Санкт-Петербурге, там же сегодня работает и президент России.

О том, что Уиткофф прибудет в Россию 11 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Поездка Уиткоффа проходит на фоне переговоров по перемирию между Россией и Украиной. Axios писал, Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса».

Позже информацию о прибытии Уиткоффа подтвердил Песков. Днем 11 апреля состоялась встреча спецпосланника президента США с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Она прошла в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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