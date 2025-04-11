Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге
В ходе своего визита в Россию спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу молитвенного дома.
Во время посещения синагоги он встретился с главным раввином города Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины Санкт-Петербурга Марком Грубаргом. Спецпосланнику главы США вручили мацу и кошерное вино в преддверии еврейского праздника Песах.
В синагоге рассказали, что Грубарг провел беседу с Уиткоффом о недельной главе Торы «Цав» и предложил ему «при возможности задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной».
Помимо Уиткоффа на встрече присутствовали его супруга Лорен Раппопорт и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
11 апреля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф прибыл в Россию. Позже он сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником своего американского коллеги. Ожидается, что темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта.