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Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге

Ведомости

В ходе своего визита в Россию спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу молитвенного дома.

Во время посещения синагоги он встретился с главным раввином города Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины Санкт-Петербурга Марком Грубаргом. Спецпосланнику главы США вручили мацу и кошерное вино в преддверии еврейского праздника Песах.

В синагоге рассказали, что Грубарг провел беседу с Уиткоффом о недельной главе Торы «Цав» и предложил ему «при возможности задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной».

Помимо Уиткоффа на встрече присутствовали его супруга Лорен Раппопорт и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

11 апреля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф прибыл в Россию. Позже он сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником своего американского коллеги. Ожидается, что темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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