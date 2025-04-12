NYT: Трамп обнаружил свою болевую точку в борьбе с КНР

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%, Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%. Последнее повышение произошло 10 апреля, тогда тарифы были установлены на уровне 145%.