NYT: Трамп обнаружил свою болевую точку в борьбе с КНР
Решение американского президента Дональда Трампа о приостановке введения масштабных пошлин против торговых партнеров указывает на наличие у него «болевых точек», которые заметил Китай. Об этом сообщает The New York Times.
Действия Трампа свидетельствуют о том, что он готов пойти на компромисс и ограничить свои цели из-за экономических сложностей. Это воспринимается Китаем как признак уязвимости, поскольку Пекин традиционно известен своей последовательностью и решимостью в реализации своих стратегических задач, несмотря на возможные издержки, отмечает издание.
«Приостановив действие некоторых тарифов для десятков стран на 90 дней, он [Трамп] также сделал подарок своему главному сопернику, китайскому лидеру Си Цзиньпину, с которым он вступил в игру в «кто кого переиграет», которая рискует ослабить две крупнейшие экономики мира и перевернуть мировой экономический порядок с ног на голову. Мистер Си узнал, что у его противника есть болевая точка», – пишет The New York Times.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%, Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%. Последнее повышение произошло 10 апреля, тогда тарифы были установлены на уровне 145%.