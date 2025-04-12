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NYT: Трамп обнаружил свою болевую точку в борьбе с КНР

Ведомости

Решение американского президента Дональда Трампа о приостановке введения масштабных пошлин против торговых партнеров указывает на наличие у него «болевых точек», которые заметил Китай. Об этом сообщает The New York Times.

Действия Трампа свидетельствуют о том, что он готов пойти на компромисс и ограничить свои цели из-за экономических сложностей. Это воспринимается Китаем как признак уязвимости, поскольку Пекин традиционно известен своей последовательностью и решимостью в реализации своих стратегических задач, несмотря на возможные издержки, отмечает издание.

«Приостановив действие некоторых тарифов для десятков стран на 90 дней, он [Трамп] также сделал подарок своему главному сопернику, китайскому лидеру Си Цзиньпину, с которым он вступил в игру в «кто кого переиграет», которая рискует ослабить две крупнейшие экономики мира и перевернуть мировой экономический порядок с ног на голову. Мистер Си узнал, что у его противника есть болевая точка», – пишет The New York Times.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%, Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%. Последнее повышение произошло 10 апреля, тогда тарифы были установлены на уровне 145%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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