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В бундесвере призвали привести армию ФРГ в состояние боеготовности к 2029 году

Ведомости

Германии необходимо привести свои вооруженные силы в состояние в боевой готовности к 2029 г., поскольку существует угроза нападения на территорию НАТО со стороны России, заявил в интервью Welt генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер.

«Моя главная задача на данный момент – быстро обеспечить оперативную готовность войск, и мне нужно сделать это всеми доступными на рынке средствами», – сказал Брейер.

Генеральный инспектор не исключил, что Германии может понадобится помощь США, если поставки вооружений не смогут обеспечить сама ФРГ и страны Европы. «Наша цель – 2029 г., к тому времени мы должны быть готовы», – добавил он.

Брейер сообщил, что видит «явную угрозу со стороны России».  В стране ежегодно «производятся заново, либо выводятся со складов и ремонтируются» около 1500 боевых танков, и это, по его словам, «значительно больше, чем необходимо» для ведения боевых действий на Украине. К 2029 г. Россия будет способна  осуществить «крупномасштабное нападение, даже на территорию НАТО», утверждает генеральный инспектор. 

7 марта Bloomberg писал, что Европа в случае нападения продержится несколько недель без поддержки США. По данным источников в оборонных ведомствах Евросоюза (ЕС), нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов приведет к тому, что без американской поддержки европейская оборона сможет сдерживать крупное вторжение лишь в течение нескольких недель. В том же месяце аналитики агентства подсчитали, что европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность, а для укрепления оборонного потенциала континента странам альянса придется увеличить ежегодные инвестиции на сумму от $340 до $720 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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