В бундесвере призвали привести армию ФРГ в состояние боеготовности к 2029 году

7 марта Bloomberg писал, что Европа в случае нападения продержится несколько недель без поддержки США. По данным источников в оборонных ведомствах Евросоюза (ЕС), нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов приведет к тому, что без американской поддержки европейская оборона сможет сдерживать крупное вторжение лишь в течение нескольких недель. В том же месяце аналитики агентства подсчитали, что европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность, а для укрепления оборонного потенциала континента странам альянса придется увеличить ежегодные инвестиции на сумму от $340 до $720 млрд.