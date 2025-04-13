В бундесвере призвали привести армию ФРГ в состояние боеготовности к 2029 году
Германии необходимо привести свои вооруженные силы в состояние в боевой готовности к 2029 г., поскольку существует угроза нападения на территорию НАТО со стороны России, заявил в интервью Welt генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер.
«Моя главная задача на данный момент – быстро обеспечить оперативную готовность войск, и мне нужно сделать это всеми доступными на рынке средствами», – сказал Брейер.
Генеральный инспектор не исключил, что Германии может понадобится помощь США, если поставки вооружений не смогут обеспечить сама ФРГ и страны Европы. «Наша цель – 2029 г., к тому времени мы должны быть готовы», – добавил он.
Брейер сообщил, что видит «явную угрозу со стороны России». В стране ежегодно «производятся заново, либо выводятся со складов и ремонтируются» около 1500 боевых танков, и это, по его словам, «значительно больше, чем необходимо» для ведения боевых действий на Украине. К 2029 г. Россия будет способна осуществить «крупномасштабное нападение, даже на территорию НАТО», утверждает генеральный инспектор.
7 марта Bloomberg писал, что Европа в случае нападения продержится несколько недель без поддержки США. По данным источников в оборонных ведомствах Евросоюза (ЕС), нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов приведет к тому, что без американской поддержки европейская оборона сможет сдерживать крупное вторжение лишь в течение нескольких недель. В том же месяце аналитики агентства подсчитали, что европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность, а для укрепления оборонного потенциала континента странам альянса придется увеличить ежегодные инвестиции на сумму от $340 до $720 млрд.