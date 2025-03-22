Штайнмайер подписал поправку к конституции ФРГ для увеличения военных расходов
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправку к конституции ФРГ, которая позволит ослабить ограничения на государственные заимствования для финансирования оборонных расходов. Об этом со ссылкой на сообщение канцелярии президента пишет Nordschleswiger.
«Огромный финансовый пакет, с помощью которого государство намерено инвестировать миллиарды в оборону и инфраструктуру за счет нового долга, может вступить в силу», – передает издание.
После подписания президентом поправки должны быть опубликованы в «Вестнике федерального законодательства».
Бундесрат ФРГ (законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии) днем ранее, 21 марта, согласовал принятое ранее бундестагом (правительством) решение о внесении поправок в конституцию. Изменения позволяют ослабить ограничения на государственные заимствования для финансирования оборонных расходов. Решение поддержали 53 из 69 представителей федеральных земель, что превысило необходимое большинство, писал Tagesschau.
Поправки смягчают так называемый «долговой тормоз», который ранее строго ограничивал возможность федерального правительства брать новые кредиты. Теперь Германия сможет привлекать дополнительные средства на оборону, гражданскую защиту, разведку и кибербезопасность, если такие расходы превышают 1% ВВП. В 2025 г. это означает дополнительное финансирование на сумму более 44 млрд евро.