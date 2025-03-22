Штайнмайер подписал поправку к конституции ФРГ для увеличения военных расходов

Поправки смягчают так называемый «долговой тормоз», который ранее строго ограничивал возможность федерального правительства брать новые кредиты. Теперь Германия сможет привлекать дополнительные средства на оборону, гражданскую защиту, разведку и кибербезопасность, если такие расходы превышают 1% ВВП. В 2025 г. это означает дополнительное финансирование на сумму более 44 млрд евро.