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Бундесрат одобрил поправки в конституцию с целью увеличения расходов на оборону

Ведомости

Бундесрат ФРГ (законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии) согласовал принятое ранее бундестагом (правительством) решение о внесении поправок в Конституцию, позволяющих ослабить ограничения на государственные заимствования для финансирования оборонных расходов. Решение поддержали 53 из 69 представителей федеральных земель, что превысило необходимое большинство, пишет Tagesschau.

Поправки к конституции смягчают так называемый «долговой тормоз», который ранее строго ограничивал возможность федерального правительства брать новые кредиты. Теперь Германия сможет привлекать дополнительные средства на оборону, гражданскую защиту, разведку и кибербезопасность, если такие расходы превышают 1% ВВП. В 2025 г. это означает дополнительное финансирование на сумму более 44 млрд евро.

Кроме того, поправки позволяют создать специальные активы вне ограничений долгового тормоза. До 500 млрд евро, полученных за счет кредитов, будут направлены на модернизацию инфраструктуры, включая 100 млрд евро на климатическую политику и экономические преобразования. В обмен на поддержку со стороны федеральных земель 100 млрд евро будут переданы региональным властям, а сами земли получат право брать совместные кредиты в размере до 0,35% ВВП (примерно 15 млрд евро в этом году).

Теперь закон должен быть подписан президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. В некоторых федеральных землях для вступления изменений в силу потребуется дополнительное внесение поправок в их региональные конституции.

Европейские финансовые рынки 5–6 марта 2025 г. пережили значительные потрясения после того, как власти Германии решили выделить сотни миллиардов евро на инвестиции в оборону и инфраструктуру. Центральным событием стал рекордный обвал немецких государственных облигаций, который аналитики сравнили с кризисом, сопровождавшим падение Берлинской стены в 1989–1990 гг. 5 марта доходность 10-летних немецких бондов подскочила на 30 базисных пунктов, достигнув 2,93% – максимального уровня с октября 2023 г. Позднее доходность отошла от своих максимумов, но оставалась на высоком уровне и 6 марта была в пределах 2,88%.

13 марта Bloomberg писал, что европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность. Для укрепления оборонного потенциала континента странам альянса придется увеличить ежегодные инвестиции на сумму от $340 млрд до $720 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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