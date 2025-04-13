Guardian: многие лидеры Запада потеряли посты после введения санкций против РФ
Большинство западных лидеров, которые после начала военной спецоперации на Украине ввели против Москвы санкции, лишились своих постов, пишет The Guardian.
Автор называет введенные Западом экономические меры против России одними из «самых суровых и контрпродуктивных».
«Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку [президента РФ] Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 г., с тех пор потеряли свой пост», – пишет газета.
В феврале Великобритания объявила о «крупнейшем пакете санкций против России с 2022 г.», но «нигде не объяснялось, как это должно было работать», отмечает The Guardian. При этом ВВП России показывает рост, безработица остается на рекордно низком уровне, и есть «мало свидетельств корпоративных проблем». С момента объявления «экономической войны» Россия превзошла Британию, а причиной этому отчасти стали высокие цены на энергоносители, говорится в статье.
18 марта Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию. По его словам, в настоящее время введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Путин отметил, что это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились ограничения.
ВВП России увеличился по итогам 2024 г. на 4,1%, что в четыре раза выше средних темпов роста экономики в странах G7, писало в марте «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб. 11 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что за последние два года экономика России выросла на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. По его словам, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%. Вице-премьер указал, что ВВП России с 2022 г. вырос в два раза: по итогам прошлого года в номинальном выражении показатель составил 200 трлн руб., в 2020 г. он был 107 трлн руб. К 2030 г. в планах выйти на уровень порядка 300 трлн руб., говорил Новак.