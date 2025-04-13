Guardian: многие лидеры Запада потеряли посты после введения санкций против РФ

ВВП России увеличился по итогам 2024 г. на 4,1%, что в четыре раза выше средних темпов роста экономики в странах G7, писало в марте «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб. 11 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что за последние два года экономика России выросла на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. По его словам, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%. Вице-премьер указал, что ВВП России с 2022 г. вырос в два раза: по итогам прошлого года в номинальном выражении показатель составил 200 трлн руб., в 2020 г. он был 107 трлн руб. К 2030 г. в планах выйти на уровень порядка 300 трлн руб., говорил Новак.