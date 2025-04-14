Кремль не подтвердил участие РФ в переговорах по безопасности в Черном море

13 апреля CNN Turk со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции сообщал, что переговоры Украины и России пройдут в Анкаре 15 и 16 апреля. Отмечалось, что представители государств обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море. В этот же день глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявлял, что страна готова организовать переговоры по урегулированию на Украине.