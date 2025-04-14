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Кремль не подтвердил участие РФ в переговорах по безопасности в Черном море

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать информацию турецких СМИ о якобы запланированных на 15-16 апреля переговорах по безопасности на Черном море с участием Москвы и Киева в Анкаре.

«Я не совсем понимаю, о чем велась речь у этих турецких СМИ. Здесь я не могу это подтвердить», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

13 апреля CNN Turk со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции сообщал, что переговоры Украины и России пройдут в Анкаре 15 и 16 апреля. Отмечалось, что представители государств обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море. В этот же день глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявлял, что страна готова организовать переговоры по урегулированию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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