CNN Turk: переговоры Украины и России состоятся 15 и 16 апреля в Турции

13 апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова организовать переговоры по урегулированию на Украине. Он напомнил, что Турция принимает участие в мероприятиях, связанных со всеобъемлющими мирными переговорами, и время от времени играет важную роль в их проведении.