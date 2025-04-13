CNN Turk: переговоры Украины и России состоятся 15 и 16 апреля в Турции

CNN Turk: переговоры Украины и России состоятся 15 и 16 апреля в ТурцииНа встрече будут обсуждаться вопросы безопасности судоходства в Черном море
Переговоры Украины и России состоятся 15 и 16 апреля в Анкаре. Об этом пишет CNN Turk со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции.
По данным телеканала, в ходе встречи представители стран будут обсуждать вопросы безопасности судоходства в Черном море.
13 апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова организовать переговоры по урегулированию на Украине. Он напомнил, что Турция принимает участие в мероприятиях, связанных со всеобъемлющими мирными переговорами, и время от времени играет важную роль в их проведении.
11 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров указала, что американская администрация обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования и собирается их задействовать.
По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине «идет хорошо».