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CNN Turk: переговоры Украины и России состоятся 15 и 16 апреля в Турции

На встрече будут обсуждаться вопросы безопасности судоходства в Черном море
Ведомости

Переговоры Украины и России состоятся 15 и 16 апреля в Анкаре. Об этом пишет CNN Turk со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции.

По данным телеканала, в ходе встречи представители стран будут обсуждать вопросы безопасности судоходства в Черном море.

13 апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова организовать переговоры по урегулированию на Украине. Он напомнил, что Турция принимает участие в мероприятиях, связанных со всеобъемлющими мирными переговорами, и время от времени играет важную роль в их проведении.

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров указала, что американская администрация обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования и собирается их задействовать.

По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине «идет хорошо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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