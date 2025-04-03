Зеленский допустил прекращение огня в ближайшие недели или месяцы
Возможность полного прекращения огня на Украине в ближайшие недели или месяцы все еще вероятна. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с представителями территориальных общин Черниговской области, передает ТАСС.
«Может быть по-разному, иногда все случается в один момент», – сказал он.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Он утверждал, что она необходима для защиты населения, денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Активные обсуждения по урегулированию конфликта возобновились в феврале 2025 г. после вступления Дональда Трампа в должность президента США. 18 марта американский политик в ходе телефонного разговора с Путиным предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Президент РФ согласился и дал военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль.
После этого Минобороны РФ регулярно сообщает о нарушении моратория Украиной. Киев же обвиняет российских военных в ежедневных ударах по территории страны.