Зеленский допустил прекращение огня в ближайшие недели или месяцы

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Он утверждал, что она необходима для защиты населения, денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.