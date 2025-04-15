В Анкаре началась двухдневная встреча по безопасности в Черном море
В Анкаре стартовала двухдневная встреча по вопросам безопасности в Черном море, организованная министерством обороны Турции. В ней примут участие иностранные военные представители.
О возможном участии украинской стороны он не сообщил.
Еще 14 апреля телеканал CNN Turk, ссылаясь на минобороны Турции, информировал о предстоящих 15–16 апреля переговорах между представителями России и Украины в Анкаре по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 апреля не подтвердил эту информацию. Представитель Кремля пояснил, что не совсем понимает, о чем велась речь у турецких СМИ.