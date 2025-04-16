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ЕК: глав стран и правительств ЕС не могут наказать за посещение Парада Победы

Ведомости

Еврокомиссия не имеет полномочий наказывать глав государств и правительств стран ЕС за их решения, включая участие в мероприятиях в Москве. Это заявление прозвучало на фоне планов премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить празднование 9 мая в России.

«Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств», – сказала официальный представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях в России, посвященных 80-летию Победы.

15 апреля премьер-министр Словакии Фицо сообщил о намерении посетить парад Победы в Москве. Он уточнил, что его визит связан с желанием отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии. При этом он отметил, что также выражал уважение жертвам высадки в Нормандии и операций в Тихом океане. Фицо расценил заявления Каллас как неуважительные и выступил против попыток давления.

В Кремле обратили внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас. Но, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оценку подобным высказываниям нужно давать тем государствам, которым она угрожает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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