ЕК: глав стран и правительств ЕС не могут наказать за посещение Парада Победы
Еврокомиссия не имеет полномочий наказывать глав государств и правительств стран ЕС за их решения, включая участие в мероприятиях в Москве. Это заявление прозвучало на фоне планов премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить празднование 9 мая в России.
«Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств», – сказала официальный представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях в России, посвященных 80-летию Победы.
15 апреля премьер-министр Словакии Фицо сообщил о намерении посетить парад Победы в Москве. Он уточнил, что его визит связан с желанием отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии. При этом он отметил, что также выражал уважение жертвам высадки в Нормандии и операций в Тихом океане. Фицо расценил заявления Каллас как неуважительные и выступил против попыток давления.
В Кремле обратили внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас. Но, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оценку подобным высказываниям нужно давать тем государствам, которым она угрожает.