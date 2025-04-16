ЕК: глав стран и правительств ЕС не могут наказать за посещение Парада Победы

15 апреля премьер-министр Словакии Фицо сообщил о намерении посетить парад Победы в Москве. Он уточнил, что его визит связан с желанием отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии. При этом он отметил, что также выражал уважение жертвам высадки в Нормандии и операций в Тихом океане. Фицо расценил заявления Каллас как неуважительные и выступил против попыток давления.