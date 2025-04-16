Хинштейн о задержании Смирнова: власти Курской области не будут ничего скрывать

«Не только не намерены ничего скрывать, а, напротив, всегда будем стоять на стороне закона, не взирая на лица. Уверен, что следствие и суд объективно во всем разберется и истина будет установлена. Каждый, кто замешан в коррупции, должен за это ответить», – заявил Хинштейн.