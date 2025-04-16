Хинштейн о задержании Смирнова: власти Курской области не будут ничего скрывать
Правительство Курской области активно сотрудничает с правоохранительными, надзорными и следственными органами в деле наведения порядка в регионе, сообщил журналистам врио губернатора Александр Хинштейн. Так он отреагировал на задержание своего предшественника Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора – председателя облправительства Алексея Дедова.
«Не только не намерены ничего скрывать, а, напротив, всегда будем стоять на стороне закона, не взирая на лица. Уверен, что следствие и суд объективно во всем разберется и истина будет установлена. Каждый, кто замешан в коррупции, должен за это ответить», – заявил Хинштейн.
15 – 16 апреля Смирнов и Дедов были задержаны и доставлены в Москву. Они обвиняются в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.
В МВД заявили о намерении добиться заключения фигурантов под стражу. Смирнова Мещанский райсуд столицы уже отправил в СИЗО на два месяца. Бывший губернатор Курской области не признает свою вину по делу о мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.