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/ Политика

Дмитриев назвал возможность полета на Марс «все более реальной»

Ведомости

Шансы полета на Марс увеличиваются, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Свое мнение он выразил в соцсети X.

К своему посту спецпредставитель российского лидера прикрепил видеоролик, на котором показано прибытие на красную планету ракеты с тремя космонавтами, на скафандрах которых видны флаги РФ, США и Саудовской Аравии.

16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической ядерной энергетики сравнил главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, основателя SpaceX Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и другими первопроходцами в космической сфере. По его словам, такие люди, «заряженные на определенную идею», редки. Путин отметил, что даже если сегодня идеи кажутся неосуществимыми, спустя время они часто реализуются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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