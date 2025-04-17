Дмитриев назвал возможность полета на Марс «все более реальной»
Шансы полета на Марс увеличиваются, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Свое мнение он выразил в соцсети X.
К своему посту спецпредставитель российского лидера прикрепил видеоролик, на котором показано прибытие на красную планету ракеты с тремя космонавтами, на скафандрах которых видны флаги РФ, США и Саудовской Аравии.
16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической ядерной энергетики сравнил главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, основателя SpaceX Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и другими первопроходцами в космической сфере. По его словам, такие люди, «заряженные на определенную идею», редки. Путин отметил, что даже если сегодня идеи кажутся неосуществимыми, спустя время они часто реализуются.