Дмитриев назвал возможность полета на Марс «все более реальной»

16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической ядерной энергетики сравнил главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, основателя SpaceX Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и другими первопроходцами в космической сфере. По его словам, такие люди, «заряженные на определенную идею», редки. Путин отметил, что даже если сегодня идеи кажутся неосуществимыми, спустя время они часто реализуются.