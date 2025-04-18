Матвиенко: главы стран СНГ на Параде Победы – гарант единого курса на правду

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Москву на празднование Дня Победы приедут более 20 глав государств. В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади, который соберет лидеров и высокопоставленных представителей ряда стран. Среди подтвердивших участие – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Недавно о своем визите объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.