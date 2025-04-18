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/ Политика

Матвиенко: главы стран СНГ на Параде Победы – гарант единого курса на правду

Ведомости

Присутствие глав государств СНГ на Параде Победы в Москве 9 мая является гарантом того, что страны держат единый курс на сохранение правды о героизме народов Советского Союза. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе торжественного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая на Парад Победы приедут все главы стран СНГ, заявил 17 апреля генсек СНГ Сергей Лебедев на заседании МПА.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Москву на празднование Дня Победы приедут более 20 глав государств. В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади, который соберет лидеров и высокопоставленных представителей ряда стран. Среди подтвердивших участие – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Недавно о своем визите объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Президент Киргизии Садыр Жапаров также примет участие в параде. Для этого в его стране празднование Дня Победы перенесли на 8 мая. Кроме того, свои визиты ранее подтвердили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие международные лидеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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