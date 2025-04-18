Матвиенко: главы стран СНГ на Параде Победы – гарант единого курса на правду
Присутствие глав государств СНГ на Параде Победы в Москве 9 мая является гарантом того, что страны держат единый курс на сохранение правды о героизме народов Советского Союза. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе торжественного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая на Парад Победы приедут все главы стран СНГ, заявил 17 апреля генсек СНГ Сергей Лебедев на заседании МПА.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Москву на празднование Дня Победы приедут более 20 глав государств. В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади, который соберет лидеров и высокопоставленных представителей ряда стран. Среди подтвердивших участие – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Недавно о своем визите объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент Киргизии Садыр Жапаров также примет участие в параде. Для этого в его стране празднование Дня Победы перенесли на 8 мая. Кроме того, свои визиты ранее подтвердили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие международные лидеры.