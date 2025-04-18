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/ Политика

Песков: Россия и США продолжают диалог по Украине

Ведомости

Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом контакты «идут достаточно сложные». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая – тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога. Мы продолжаем этот диалог», – сказал он.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это может произойти, если возможность по завершению конфликта не будет найдена в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп заявил 11 апреля, что РФ должна начать действовать для остановки боевых действий на Украине. 30 марта Трамп допустил, что если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине, то США установят вторичные пошлины на российскую нефть.

12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Трамп понимает, что завершить боевые действия можно только после установки первопричин конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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