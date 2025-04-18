Песков: Россия и США продолжают диалог по Украине
Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом контакты «идут достаточно сложные». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая – тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога. Мы продолжаем этот диалог», – сказал он.
18 апреля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Это может произойти, если возможность по завершению конфликта не будет найдена в ближайшие дни.
12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Трамп понимает, что завершить боевые действия можно только после установки первопричин конфликта.