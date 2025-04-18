Песков: Россия и США продолжают диалог по Украине

«Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая – тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога. Мы продолжаем этот диалог», – сказал он.