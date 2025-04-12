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Лавров: Трамп понимает необходимость урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

Разрешить конфликт на Украине можно, только устранив его первопричины, эту концепцию понимает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

«Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира – устранить первопричины. Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

11 апреля Трамп призвал Россию «начать действовать» для остановки боев на Украине. Заявление Трампа было опубликовано перед началом переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров Путин и Уиткоффа говорила, что администрация президента США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать.

30 марта Трамп заявил в интервью NBC News, что если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине, то США установят вторичные пошлины на российскую нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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