Лавров: Трамп понимает необходимость урегулирования конфликта на Украине
Разрешить конфликт на Украине можно, только устранив его первопричины, эту концепцию понимает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
«Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира – устранить первопричины. Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
11 апреля Трамп призвал Россию «начать действовать» для остановки боев на Украине. Заявление Трампа было опубликовано перед началом переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров Путин и Уиткоффа говорила, что администрация президента США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать.
30 марта Трамп заявил в интервью NBC News, что если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине, то США установят вторичные пошлины на российскую нефть.