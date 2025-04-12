Лавров: Трамп понимает необходимость урегулирования конфликта на Украине

«Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира – устранить первопричины. Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).